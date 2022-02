Cartas

Señora Directora:

61 años. En ese lapso pasarían 15 gobiernos, miles de empresas nacerían y morirían, la vida entera de una persona podría transcurrir. Ese es también el tiempo que algunas compañías financieras en Chile demorarían en cerrar sus brechas de género en la alta gerencia y los directorios.

El crudo diagnóstico "Handbook de Género" publicado por la Comisión para el Mercado Financiero con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nos obliga a tomar conciencia y acelerar las medidas que se requieran para avanzar rápidamente en el cierre de esta brecha, no para quedar bien en el ranking, sino porque mejoraría el desempeño de las empresas. Diversos estudios muestran que las mujeres en los altos cargos gerenciales y directivos aportan mayor relación y entendimiento del entorno, aumentan la productividad y la rentabilidad en las organizaciones, además de mejorar el clima laboral.

En el contexto actual del país, en donde sólo una de cada tres persona confía en las empresas, todos estos beneficios no sólo son necesarios, sino que urgentes. No hacer nada, ahora no es una opción.

María Isabel Seoane

Gerente Asuntos Corporativos y Sostenibilidad EFE y coordinadora Mesa de Mujeres en Empresas Públicas