A una ley de ser polo financiero

Cartas

Señora Directora:

Sobre el futuro proyecto de regulación FinTech en Chile, hace unos meses la CMF hizo un gran trabajo en exponer los temas macro para una próxima ley de la industria. A nuestro parecer, lo más importante es la propuesta de regular por actividad y no por entidad, porque no todas las FinTech hacen lo mismo y no sería lógico considerar a todas por igual.

Chile partió primero en la industria Fintech y tiene una ventaja frente a otros países, gracias a la credibilidad y profundidad de sus instituciones financieras y su robustez regulatoria. Muchos expertos extranjeros recalcan que somos un país ordenado, donde se cumple la ley y el sistema financiero funciona. Bajo este escenario, si se promulga una ley que impulse la industria, tenemos el potencial de volvernos un centro desarrollo FinTech.

A pesar de que México nos lleva la delantera en regulación y tiene una economía infinitamente más grande que la nuestra, tenemos por delante un gran desafío: pronto contar con una regulación que respalde la industria apalancada en la solidez de nuestras instituciones.

Como país estamos frente a un momento único, en que podríamos contar con una regulación que entregue los resguardos jurídicos que permitan potenciar la innovación y la industria FinTech. Es una gran oportunidad para Chile, que nos permitirá transformarnos en un polo financiero y tecnológico de la región.

Gonzalo Kirberg

CEO de Cumplo