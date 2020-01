Acero importado: reglas claras conservan la seguridad

Cartas

Señora Directora:

Desde hace un tiempo venimos advirtiendo a las autoridades sobre el incumplimiento de la norma chilena NCh203 que presentan las estructuras prefabricadas importadas y algunos aceros estructurales importados que ingresan al país.

Las principales características del acero son sus propiedades mecánicas, como tensión de fluencia y ruptura, ductilidad y certificación acreditada según la OGUC. En el cumplimiento de estos atributos radica la seguridad y la correcta ejecución de un proyecto. Si estas condiciones no se cumplen, los profesionales involucrados en una construcción no pueden garantizar -mediante las certificaciones de calidad no normadas- el correcto desempeño del acero estructural, lo que atenta contra la seguridad de las construcciones y vida de las personas.

Con estos antecedentes y considerando que Chile tiene una de las ingenierías antisísmicas más exigentes del mundo, creemos urgente reforzar las fiscalizaciones aduaneras de las calidades y de las certificaciones, así como generar nuevos métodos de control. Si bien reconocemos avances en las conversaciones que se están llevando adelante con el Ministerio de Economía en esta materia, volvemos a realizar un llamado a la rigurosidad en el cumplimiento de las normativas que son parte de nuestra Ley.

Creemos que es un imperativo de seguridad urgente, ya que vivimos en el país con mayor actividad sísmica del planeta.

Dante Arrigoni

Gerente General de Arrigoni Metalúrgica