Actividad inmobiliaria: indudablemente esencial

Cartas

Señora Directora:

Esta semana el Gobierno ha presentado medidas de apoyo para la clase media para asegurar la vivienda. Estamos impresionados con los esfuerzos para llegar a acuerdos con la banca para la reprogramación de hipotecas. Sin embargo, advertimos que en este estrato social tan heterogéneo, hay un porcentaje que se quedará fuera de ese aporte.

En Chile, estudios han mostrado que siete de cada 10 microempresas están en un contexto de informalidad y sin poder acceder a recursos formales como los bancarios o incluso los del Estado. Un ejemplo son los más de 15 mil agentes inmobiliarios que hay en Chile, la gran mayoría independientes, que no estarán incluidos en ese apoyo estatal. Pensamos no solamente en los que ha disminuido su ingreso, sino en aquellos que han hecho un gran esfuerzo para tener sus propios emprendimientos y no van a estar incluidos en esta ayuda.

Felicito al gobierno por pensar en la clase media, pero también hacemos un llamado a considerar la actividad inmobiliaria como esencial. Esto es así en varios países.

Yuval Ben Haym

Director Regional RE/MAX Chile