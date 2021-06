AFP, populismo e incertidumbre

Cartas

Señora Directora:

No es sorpresa que el Congreso ya discuta un cuarto retiro del 10% o incluso un retiro completo de los fondos en las AFP. Esta medida, en principio "de emergencia", hoy parece una forma de comprar votos a costa de incertidumbre y preocupación de las familias por sus futuros.

Más allá del acusado clientelismo y populismo de estas medidas, hay un problema más urgente. Sumado al caos en el mundo, estos anuncios aumentan la incertidumbre personal, familiar y financiera de los chilenos en el largo plazo. Las personas toman decisiones económicas con información que tienen, que siempre es limitada. Si bien para muchas familias retirar sus fondos resultó conveniente, también cambió el paradigma: hay plata real a la que pueden acceder y que pueden perder.

Así, los anuncios ambiguos en torno a lo que ocurrirá con las AFP pone un peso gigantesco, estrés y hasta angustia en los hombros de las personas, especialmente prontas jubilarse. ¿Retirar o no sus pensiones, frente a la amenaza (no concreta) de estatización? No es una respuesta fácil, pues si toman la decisión equivocada, no parece que los congresistas vayan a hacerse cargo.

Sascha Hannig

FPP Chile