Agenda mujer

Cartas

Señora Directora:

Tras las movilizaciones de este lunes y dado que es el mes de la mujer, resulta imperativo preguntarse ¿cuánto hemos avanzado?

Se aprobó la Ley que elimina requisitos de tiempo para contraer segundas nupcias; para erradicar la violencia se ha materializado la aprobación de la Ley Gabriela; el impulso de campañas contra la violencia; lanzamiento de fono denuncias y orientación para víctimas, entre otros proyectos.

No obstante, aún no es suficiente. La ausencia de voluntad de algunos sectores por avanzar en áreas que son fundamentales para el bienestar de las mujeres está destruyendo lo que podemos lograr como país, por el simple hecho de no saber dialogar sobre diferencias políticas. Tal es el ejemplo del proyecto de ley de sala cuna para todas las mujeres trabajadoras, que lleva casi tres años en el Congreso.

Y es claro que las manifestaciones son necesarias, sin embargo, sin políticas concretas dudo que podamos avanzar como queremos.

soledad rodríguez H.

economista