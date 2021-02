Alza del cobre

Cartas

Señora Directora:

Estamos asistiendo a una clara y sostenida recuperación en el valor de muchos commodities, la cual pareciera provocar en amplios sectores de la opinión pública un significativo grado de excitación.

Estos números deben considerarse con cuidado, no dándonos la oportunidad para que los cantos de sirena nos confundan y nos lleven a comprometer recursos más allá de lo prudente, o incluso a anticipar desembolsos especialmente orientados al gasto.

Cierto es que la demanda por cobre se está recuperando, pero como se indicó, resulta vital no olvidar que esto se produce en el contexto de una fuerte emisión por parte de Estados Unidos. Estamos asistiendo a una revaloración no plenamente atribuible a una mayor cantidad demanda, si no que una revalorización, que si bien tiene el componente de cantidad, también tiene un efecto emisión muy significativo.

El llamado, es a tener en cuenta que esta situación ayudará a nivel corporativo a definir hasta qué punto se debe invertir y a nivel público a identificar hasta cuanto es razonable gastar con el arreglo al precio del cobre y no considerar ambos elementos como determinantes de los equilibrios actuales y potencial. Esto sería un error económico con predecibles efectos políticos.

Héctor Osorio Gómez

Socio de PKF Chile