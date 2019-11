Archivo Digital de Poderes... sin poderes

Cartas

Señora Directora:

La reforma notarial crea un Archivo Digital de Poderes a cargo del Registro Civil, que incorporaría todos los instrumentos que contengan un poder o mandato otorgado o autorizado en Chile o en el extranjero, apostillados, y que sería de remisión y consulta obligatoria para los notarios.

Todo hace presagiar que este Archivo no logrará cumplir con sus loables finalidades, salvo significar un costo adicional para el presupuesto del Estado. Almacenar información a nivel nacional sin límites carece de sentido si no se gestionan los datos mediante un procedimiento de "calificación" y no se determinan las vigencias de las facultades de un apoderado, especialmente cuando el acto principal no sea un mandato. De hecho, el proyecto anticipa este inconveniente y establece que "en caso que no conste en el Archivo Digital bastará con que el notario solicite al compareciente una declaración jurada sobre la vigencia del mandato".

Esta regla es contradictoria con la creación de un archivo único y obligatorio y, a la vez, compromete la seguridad jurídica. Si se busca un registro de poderes, lo adecuado sería una reforma al Registro de Comercio, imponiendo su digitalización y permitiendo un control de mérito sobre los instrumentos presentados, para unificar también el registro societario, en la senda sugerida recientemente por UNCITRAL.

Arturo Ibáñez L.

Profesor de Derecho Civil Universidad Adolfo Ibáñez