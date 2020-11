Avancemos (más rápido) hacia la inclusión financiera

Cartas

Señora Directora:

Aplaudimos la llegada de la economista Ana Maria Montoya y de la abogada y ex CMF Rosario Celedón como asesoras en el Ministerio de Hacienda, con el fin de elaborar una propuesta legal de un proyecto de ley FinTech y Open Banking, que llevará a una democratización del acceso a la bancarización de una forma segura.

No obstante, esta tarea debió ser hecha antes, y es importante que seamos autocríticos, porque hay claras evidencias, en este momento de pandemia, de que estas normativas deberían haberse implementado con anterioridad. Hoy son muchas las PYME que no han podido acceder al Fogape, ya que no cumplen los requisitos que la banca exige, y hay cerca de 1.700 empresas quebradas o en reorganización por no resistir a la crisis.

Hemos estado más de dos años esperando tener una regulación FinTech y el mercado financiero chileno está al debe con ser integrado, con tomar las experiencias de otros países de representar una real oportunidad para diversos actores y, sobre todo, para los que no tienen acceso a los bancos. La puesta a disposición de datos bancarios a terceros, en forma segura, permitirá que las PYME accedan a mejores soluciones y servicios integrados.

Gabriel Vergara

CEO de Smart CFO