Avances en Concesiones

Cartas

Señora Directora:

En su columna del 15 de febrero, Clemente Pérez critica la implementación de telepeajes, una supuesta baja en inversión en infraestructura vial y los premios para desarrollar iniciativas privadas de interés público. Siempre es deseable tener la mayor inversión y celeridad posible, en el MOP trabajamos día a día en aquello. Sin embargo, más importante que lo que el Sr. Pérez dice, es lo que no dice:

No dice que en 2018 no existía free flow en autopistas interurbanas, y hoy existen en las entradas y salidas de la Región Metropolitana. Además, este sistema muy pronto se ampliará para cubrir desde Valparaíso a Maule. Posteriormente es para todas las autopistas estructurantes del país.

También omite el impulso histórico que ha tenido la infraestructura concesionada durante los últimos años, que permitió sólo en 2021 licitar proyectos por US$ 4.674 millones, cifra casi seis veces mayor al promedio 2010-2018, y 2,5 veces el máximo anual desde que se iniciaron las concesiones.

Finalmente, respecto a iniciativas privadas de interés público, el Sr. Pérez no dice que –con los premios actuales- se han licitado proyectos con esta modalidad con una inversión por más de US$ 3.500 millones, y que para 2022 se espera licitar proyectos por US$ 2.737 millones. Adicionalmente, la modificación al reglamento amplía las posibilidades de esta modalidad, permitiendo la integración con otros proyectos en desarrollo por el Estado.

Marcela hernández

Directora General de Concesiones de Obras Públicas