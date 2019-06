Bienvenido estatuto laboral para jóvenes

Cartas

Señora Directora:

Fui estudiante de una de las universidades más caras del país y, para costear mis estudios, me vi en la obligación de trabajar los fines de semanas o esporádicos durante la semana. Mi ingreso era relativo, como todo universitario que no puede acceder a un empleo digno por su condición.

Es por eso que he seguido de cerca la tramitación del proyecto estatuto laboral para jóvenes, y hoy me alegra ver que estemos a un paso de concretar un trabajo digno. Los jóvenes hemos cambiado, ya no necesitamos eternizarnos en un trabajo, queremos innovar, aprender cosas nuevas, manteniendo las condiciones mínimas, como optar a vacaciones o no perder las becas de manutención si ganamos tanto como para romper con la barrera de la vulnerabilidad.

Esta ley finalmente da en el clavo con lo que necesitan realmente los jóvenes que desean surgir: un trabajo estable y de corto plazo que nos permita pagar nuestros estudios de manera digna y con las mejores condiciones posibles.

José Tomás Correa Ariztía