Cartas

Señora Directora:

Lentamente, luego repentinamente.

Cuando me convencí de que Bitcoin era el futuro de la industria financiera fue porque entendí que Internet necesitaba un dinero que fuera agnóstico a cualquier país, y nativamente digital, lo que sólo se logra con un protocolo descentralizado y abierto.

En ese entonces me pareció evidente que esto sucedería, pero no sabía cuándo ni tenía claro cuáles serían los hitos que marcarían su masificación. Sólo tenía la intuición de que el precio no podía ser el foco de la atención, sino la difusión de los atributos de la tecnología, y que en la medida que más gente viera lo mismo que yo, el precio acompañaría. Tenía que ser así, porque los bitcoins son escasos, como el oro.

El precio no es un factor en sí mismo, sino un reflejo de lo que hay detrás. Es la punta del iceberg. Así, hoy ya vemos empresas de criptomonedas con licencia bancaria a nivel federal en Estados Unidos; PayPal, Mastercard y Visa están adoptando la tecnología; bancos como BBVA ofrecerán compraventa de bitcoins; y en Colombia Buda.com será una empresa regulada por la Superintendencia Financiera.

Como consecuencia de todo lo anterior, y más, Bitcoin superó los US$ 50.000 y su capitalización de mercado superó el trillón de dólares, transformándola en la sexta moneda más grande del mundo.

Guillermo Torrealba

Fundador y CEO de Buda.com