Bono proempleo mujer + jardín infantil

Cartas

Señora Directora:

Impulsar el empleo femenino solo es posible poniendo foco también en los niños, porque "sin cuidado de los hijos, no hay trabajo". Un punto de partida será la reapertura de colegios y jardines, pero hay un obstáculo: solo 34% de los niños de 2 a 3 años, de los dos quintiles de menores ingresos, va al jardín y sobre 70% de los padres de quienes no asisten, no lo considera necesario.

Por ello proponemos la creación de un subsidio al empleo pagado directamente a las madres trabajadoras con hijos de 2 a 4 años, condicionado a la asistencia de sus hijos al jardín infantil. Con ello, las madres ganan confianza en el sistema educacional e insertarse en el mundo laboral.

Si queremos alcanzar al 60% más vulnerable de la población, el bono cubriría aproximadamente a 280 mil niños, comenzando en enero de 2021 y permaneciendo al menos por un año. Contemplando la gradualidad en su retiro, tendría un costo anual para el Estado de cerca de US$ 300 millones. Con la materialización de esta propuesta abordaríamos otro tema en discusión para apoyar a los jardines infantiles, el proyecto Ley de subvenciones a los niveles medios de educación parvularia, que ha encontrado resistencia de muchos establecimientos, pues se pagaría justamente por asistencia, lo que dejaría en manos de los padres esa decisión. Esto quedaría subsanado con la implementación, complementaria, de nuestra iniciativa.

Anne Traub, Paulina Yazigi, Matías Claro, Carmen Gloria Marín, Melanie Kaufmann y Magdalena Ibáñez

Fundación Niños Primero