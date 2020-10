Brecha de género salarial

Cartas

Señora Directora:

En la reciente publicación de la Encuesta Suplementaria de Ingresos que realiza el INE – sintetizada en parte también en Diario Financiero –, se asume como brecha de género a la diferencia salarial que se observa entre hombres y mujeres, pero sin diferenciar por nada más.

Ello significaría que la única explicación para tal diferencia es el sexo de la persona, no el tipo de trabajo, las horas trabajadas, el lugar de trabajo, etc. Este concepto de brecha imputable únicamente al género es erróneo.

Por ejemplo, si un hombre trabaja en una faena minera y gana 100, y una mujer trabaja de administrativa y gana 60, la diferencia de 40 no necesariamente se explica por el sexo. Puede explicarse por riesgos del trabajo, sacrificios por el tipo de jornada, etc. ¿Qué pasaría si observamos a un hombre trabajando de administrativo y ganando 60? O al revés, ¿a una mujer en una faena minera y ganando 100? En tal caso no existe brecha de género, pero equivocadamente se le está atribuyendo.

Esto es fundamental, porque el uso adecuado de los conceptos permite tener un diagnostico apropiado de lo que se está observando, sin distorsionar la realidad.

Félix Berríos Theoduloz

Economista