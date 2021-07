CAE y su rentabilidad electoral

Cartas

Señora Directora:

Como era esperable, en la campaña electoral de los precandidatos presidenciales han surgido las propuestas para condonar o reformular el Crédito con Aval del Estado para la educación superior.

Un millón de chilenos ha usado el CAE. Un tercio de ellos aún está estudiando. De los que ya no estudian, un relevante 77% completó su carrera y un 23% la abandonó antes de graduarse. Los más de 60 mil nuevos CAE que se entregaron en 2020 equivalen a casi un 20% de los alumnos que ingresaron a la educación superior.

Estas cifras muestran el rol que juega el sistema de créditos en el acceso de una proporción significativa de chilenos. Cabe recordar que algo más del 60% de los matriculados no se beneficia de la gratuidad, ya sea porque: eligen instituciones de educación no adscritas al sistema, porque tienen una situación económica que les impide postular o, simplemente, porque no hay una oferta académica con gratuidad en su disciplina de interés o región. Por lo mismo, propuestas como las que plantean los candidatos deben se cuidadosamente estudiadas y, eventualmente, implementadas.

Dependiendo de la forma en que se hagan las condonaciones o reformulaciones, podrían incluso significar el fin de este sistema de financiamiento de estudios. Por ejemplo, al generar incentivos para que los actuales o futuros beneficiarios dejen de pagar sus cuotas a la espera de nuevas condonaciones o, derechamente, al hacer inviable la participación de las instituciones de educación que avalan a los alumnos.

En cualquiera de los dos casos, este tipo de cambios podría ser muy poco "rentable" para una porción significativa de estudiantes cuyo acceso a la educación superior depende de este tipo de financiamiento.

Gonzalo Tomarelli

Rector IPLACEX