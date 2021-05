Caída de la Bolsa y convención constituyente: ¿campaña del terror?

Cartas

Señora Directora:

El comienzo de la semana pasada estuvo marcado por una fuerte caída en la Bolsa de Santiago. El hecho, que no demoró en llegar a los titulares, fue recibido por buena parte de los lectores con la expresión “campaña del terror”, aludiendo a una confabulación por desestabilizar el proceso constituyente.

Sin embargo, el inversionista promedio no decide el destino de su inversión de acuerdo a su color político de preferencia, sino que solo busca dos elementos que lo vuelven afortunadamente predecible: retorno y certidumbre. Cualquier régimen que los ofrezca, sin importar cuán radical sea, captará probablemente la atención de hasta el más acérrimo capitalista. Con ello, no tiene sentido acusar de confabulación política a lo que es una reacción natural del mercado ante la incertidumbre que se asoma, y la cual pudo haber sido excesiva o no (eso está por verse).

Más allá, en el contexto en el que nos encontramos, es insensato desconectarse de la realidad y recibir cualquier consecuencia negativa de las reformas como una “campaña del terror”. Por supuesto, esto no significa quedarse paralizado y evitar cualquier medida que perturbe al mercado. Simplemente, significa que todo proceso tiene aspectos positivos y negativos que se deben considerar y equilibrar.

Alfredo Maira Gajardo

Investigador de Horizontal