Cambios a la Ley de Quiebras

Cartas

Señora Directora:

El proyecto para modificar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento constituye un tremendo hito y noticia para muchos deudores. Respecto a las personas, existe un alto número de endeudados que no pueden acceder a la renegociación de la Superintendencia, puesto que ante los ojos de ésta no son consideradas personas deudoras sino empresas, por emitir boletas de honorarios. Esto no es menor si pensamos en profesionales, técnicos o trabajadores independientes que, gracias al cambio, sí accederían a refinanciar razonablemente.

La arista sobre modificar los requisitos de acceso al sistema de reorganización de empresas deudoras y que hoy presenta requisitos complejos para las de menor tamaño, busca eliminar algunas exigencias formales para que el sistema sea un mecanismo efectivo y plausible no solo para grandes compañías, sino que también para el grueso de la fuerza empresarial chilena que hoy opta derechamente por la quiebra.

De concretarse y llegar al escenario de que la norma no prive a este grupo de usuarios del sistema de acceso al mismo, encontraríamos un estándar de salud financiera más alto, con personas y empresas que cumplirían sus obligaciones, sin antecedentes comerciales y con instituciones financieras que recuperarían sus acreencias.

Jorge Lena

Abogado y socio fundador de Estoyenquiebra.cl