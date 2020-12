Capitalización vs. reparto

Cartas

Señora Directora:

Pocos profundizan el valor de tener un sistema de capitalización individual por sobre un sistema de reparto, en estos momentos de apremio económico.

En primer lugar, no existirían ni el primer ni el segundo retiro del 10%, sobre todo para los trabajadores más vulnerables que cotizan eventualmente y no logran un mínimo de años cotizados para lograr una pensión de reparto. Hoy, si bien el primer retiro dejó a más de 2 millones de personas con saldo cero, con un sistema de reparto no tendrían ni la plata, ni derecho a pensión.

Por otro lado, no tendríamos US$ 200.000 millones que poseemos en ahorros previsionales, y el gasto en pensión por parte del Estado sería mucho mayor que el de hoy, por los vicios propios del modelo de reparto, como inflar los últimos años de sueldos para aumentar las pensiones futuras.

Finalmente, ya se presentó un proyecto para un tercer retiro previsional, el cual nuevamente es posible sólo bajo nuestro actual modelo previsional, el de capitalización.

Eduardo Jerez Sanhueza