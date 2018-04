Cartas a la Directora

Cartas

Trump

Señora Directora:

Trump al cancelar su asistencia a la Cumbres de las Américas deja claro su desinterés en América Latina. Pone de manifiesto que la política exterior de EEUU no da prioridad a las economías no desarrolladas, y que además no le reporten una ganancia. Pareciera ser que no le importase la situación deplorable que viven algunas naciones, pero sí que los inmigrantes tengan asilo fuera del país del norte. Como lo diría un yankee: “Not in my back yard” (Nimby).

Francisco Abarca

Ingeniero Civil Industrial

Sernac

Señora Directora:

Los ciudadanos no desean seguir siendo esquilmados y engañados impunemente por comerciantes, industriales, empresarios o instituciones inescrupulosas o estafadoras, que con una indignante desfachatez no cumplen con los bienes y servicios que ofrecen a sus clientes. Como siempre, los más afectados son la gente común y humilde de la población.

Sea quien sea el que deba identificar y sancionar a estos ladrones o estafadores, lo importante es que tengamos un organismo que actúe con eficiencia y eficacia, integrado por un regimiento de inspectores, y otro especializado en sancionarlos en forma ejemplarizadora. Y como dice la metáfora “No importa el color del gato, lo importante es que cace y se coma los ratones”.

Jaime Manuel Ojeda Torrent

Licencias médicas

Señora Directora:

Respecto a la falta de presupuesto especial para el plan de resolución de listas de espera de cirugías, impulsado por el Ministerio de Salud, y que requiere de una inyección de $ 80 mil millones para ejecutar un total de 286 mil operaciones que están pendientes, consideramos que actualmente existen recursos valiosos que podrían utilizarse para ejecutar planes ante urgencias como ésta, pero que se están destinando a personas que no están verdaderamente enfermas. Con esto me refiero al malgasto en el pago de licencias médicas injustificadas.

Según un estudio de Cadem, en conjunto con la Asociación de Isapres, el 5% de las personas reconoce que alguna vez ha utilizado una licencia médica sin estar realmente enfermo, delito que implica un gasto para Fonasa e isapres de $ 55 mil millones. Junto con eso, se estima que entre un 25% y un 30% del gasto se destina a financiar licencias médicas injustificadas, lo cual provoca anualmente, un impacto al sistema de US$ 300 millones. Es importante que tomemos conciencia del gran gasto que se le provoca al sistema de salud por el uso injustificado de licencias médicas. Se deben generar medidas para controlar y fiscalizar este subsidio, al igual que educar a las personas sobre su mal uso y las sanciones que conlleva este delito que nos afecta a todos.

Álvaro Díaz

Gerente general de Inmune