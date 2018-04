Cartas a la Directora

Cartas

Propiedad Intelectual

Señora Directora:

En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, es importante posicionar el tema en el lugar que se merece, pues un país que protege la invención intelectual, progresa y potencia su crecimiento económico. Según datos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, en 2014 ingresaron a tramitación penal 3.858 causas delictivas contra la Propiedad Intelectual e Industrial; y en 2016 la cifra alcanzó 5.070 casos. Es fundamental educar sobre el significado de la Propiedad Intelectual y el respeto hacia el derecho de autor, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el Observatorio del Comercio Ilícito fomentamos la cultura del respeto a la Propiedad Intelectual, y actuamos en alianza con actores públicos y privados para poner atajo al comercio ilícito, que se nutre de la falsificación. Saludamos a las instituciones involucradas en la fiscalización de este fenómeno, como Aduanas, Policía de Investigaciones, la Intendencia, municipalidades, Carabineros y al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Estamos convencidos que la acción coordinada es indispensable para combatir este delito y es por eso que llamamos a las autoridades de gobierno a participar en esta cruzada por reforzar la protección de este bien tan preciado.

Ricardo Mewes Schnaidt

Presidente Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC

La Araucanía

Señora Directora:

Se valora la importante señal que está dando el gobierno con la reciente visita de seis ministros a La Araucanía, región que, además de los evidentes problemas en materia de seguridad pública, presenta los mayores índices de pobreza, un bajo promedio de escolaridad que no supera los 10 años (CASEN) y una tasa de desempleo que alcanza el 8,4% (INE). Al parecer, la gran diferencia con el resto de iniciativas que han desfilado por La Araucanía es que esta vez comienza el trabajo desde los primeros días de un gobierno para encauzar el progreso de una región que parecía olvidada, y no se esperó al último año para tomar cartas en el asunto.

Valentina Ramírez

Embajador

Señora Directora:

Los tres partidos que componen Chile Vamos han justificado el nombramiento del hermano del Presidente como Embajador en Argentina. Los argumentos que dan no convencen ni a ellos mismos. Desgraciadamente no han entendido que su misión es representar al Presidente lo que piensa la ciudadanía y no tratar de defender lo indefendible.

José Vargas Uribe