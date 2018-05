Cartas a la Directora

Cartas

Criptomonedas

Señora Directora:

La Operación Renta es compleja para todo el mundo, pero más lo es para quienes pueden no tener todavía las reglas claras aplicables a su situación. Tal puede ser el caso de quienes han percibido rentas por criptomonedas, ya que el tratamiento al respecto no está aún 100% claro, pues el SII se ha limitado a manifestar por la prensa que las tratará como "activos monetarios pactados entre privados". Considerando lo anterior, a continuación proponemos dos reglas que a nuestro juicio debieran considerarse en la declaración de rentas derivadas de estos activos: (i) Valorización de la cartera al 31/12/2017 por referencia contra el valor del peso a esa fecha (una especie de diferencia por tipo de cambio); y (ii) Ganancias de capital por la venta de criptomonedas, en cuya determinación el desafío puede ser identificar el costo de cada activo vendido, para lo cual podrían, quizás, aplicarse criterios FIFO o de promedio ponderado. Evidentemente, la última palabra la tendrá el SII cuando emita el pronunciamiento oficial al respecto.

Claudio Bustos A.

Abogado Socio Bustos Tax & Legal

Desempleo

Señora Directora:

El INE informó que el desempleo en Chile durante el trimestre enero-marzo alcanzó el 6,9%, levemente superior al trimestre móvil anterior y al mismo trimestre de 2017. No cabe duda que la confianza de las personas en la gestión económica del nuevo gobierno, así como las perspectivas alentadoras sobre el crecimiento económico, han generado un aumento en las expectativas de muchos que antes no buscaban un empleo, aumentando así la fuerza de trabajo. Por lo mismo, el futuro escenario económico no puede ser evaluado por las tasas de desempleo, sino más bien por la cantidad de nuevos puestos de trabajo generados.

Piero Moltedo Perfetti

Universidad Santo Tomás

Trabajadores migrantes

Señora Directora:

Según cifras del Departamento de Extranjería y Migración, en 2017 se registró un aumento de un 70% en las visas de trabajo otorgadas. Sin embargo, hay un buen número de extranjeros en Chile que no cuentan con el permiso legal para trabajar, por lo que no tienen más remedio que trabajar de forma ilegal. Así, el riesgo de convertirse en sujetos de abuso y/o explotación se hace mucho mayor. Se valora el esfuerzo que está haciendo el gobierno con el Proceso de Regularización Extraordinario, donde estos inmigrantes tienen la oportunidad de ordenar su situación. No olvidemos que se trata de personas merecedoras de la misma dignidad que merecemos todos los chilenos.

Renata García