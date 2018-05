Cartas a la Directora

Cartas

Gasto en salud

Señora Directora:

El ministro de Hacienda junto al director de Presupuestos transparentaron el mayor déficit de presupuesto del que se tenga memoria, anunciando de paso un severo plan de austeridad fiscal. De este déficit, sobre US$ 1.200 millones se explican sólo por los sobre gastos en el Ministerio de Salud. Esta tendencia es histórica pero notoriamente creciente con un promedio anual de $ 413.302 millones en los últimos cuatro años, llegando en 2017 a $ 629.969 millones. Y es que el Minsal es por lejos el ministerio con mayores presiones en gasto de recursos humanos. La metodología del presupuesto supone que la evolución de costos es similar al IPC, realidad que no se da en salud, donde cada año el incremento de costos está entre un 5% y un 9% real. No considerar esta variable resulta en la aprobación de un presupuesto históricamente deficitario.

Trasparentar los reales costos en salud generará incomodidades políticas, pero es el único camino para cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad.

Victoria Beaumont Hewitt

Gte. Gral. Altura Management

Innovación

Señora Directora:

El Estado es el principal demandante de bienes y servicios en el país. ChileCompras puede transformarse en un impulsor de iniciativas, abriendo el abanico a formas de adquisición que beneficien la innovación. Hoy se compra como commodity una gran cantidad de bienes y servicios, eliminando el valor agregado, el conocimiento y la innovación que podrían aportar las empresas. Más que comprar herramientas aisladas, el Estado debiera plantear lo que busca resolver. Lo lógico es licitar problemas y contratar soluciones. Si una parte de los recursos públicos se destina a proyectos de innovación para mejorar la operación del Estado, el impulso a la creatividad sería incluso mayor que todos los programas de innovación de Corfo.

Alberto Mordojovich

Gerente general Redvoiss

Crecimiento y pymes

Señora Directora:

La meta de reimpulsar el crecimiento económico a tasas del 4% implica un esfuerzo de todos los sectores y en particular un trabajo focalizado con las micro, pequeñas y medianas empresas. No hay reactivación económica posible sin un decidido apoyo a estas empresas, claves en la generación de empleo. Dar respuesta a su anhelado deseo de avanzar en el pago oportuno a proveedores es tan urgente como optimizar las líneas de financiamiento vigentes y disponibilizar recursos frescos. Sin esa base, las pymes no podrán ser motor del ciclo expansivo que se augura.

Jaime Pizarro

Presidente ASIGAR