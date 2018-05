Cartas a la Directora

Cartas

Mercado laboral

Señora Directora:

El 2018 comenzó con perspectivas positivas para la economía. La confianza de los inversionistas destrabó proyectos, influyendo en el mercado laboral. Hemos visto un incremento en la demanda de profesionales en minería, tecnología y finanzas, los sectores más solicitados en momentos de reactivación. En minería los perfiles de continuidad operacional y constructibilidad aumentaron sus requerimientos en 23%, mientras que en tecnología estos son en cargos de subgerentes TI, con un crecimiento de 27% en la demanda de perfiles de Product Owner, Data Scientist, y Scrum Master.

En el mundo de las finanzas, aumentaron las necesidades de perfiles de optimización de procesos, financiamiento y controlling. En el área de RR.HH. será fundamental determinar los roles clave que acompañarán a los gerentes generales en sus desafíos.

Álvaro Parker

Executive director de PageGroup

Medicamentos

Señora Directora:

Tiene razón Catalina Cano, de la UNAB, al decir en este medio que son los fármacos que requieren receta médica los más relevantes en cuanto a gasto, por lo que la venta directa de medicamentos sin receta no afectaría en gran medida en la economía de las familias. Sin embargo, las indicaciones contemplan otra medida que sí podría afectar en el precio de medicamentos con receta: la reducción de barreras de entrada a medicamentos con certificación internacional. Además, el hecho de que se publiquen los precios en internet puede ayudar a que éstos bajen, buscando competitividad frente a los ojos de quienes los necesitan.

Soledad Rodríguez

Legislación penal ambiental

Señora Directora:

Respecto a la política medioambiental chilena, es importante fortalecer la legislación penal destinada a proteger el medioambiente, ya que este ordenamiento no ha logrado sancionar con presidio las conductas contaminantes contenidas en el artículo 291 del Código Penal y el artículo 136 de la Ley de Pesca. Solo se establece la aplicación de multas a beneficio fiscal, que no tienen por objeto la reparación del daño y carecen del efecto ejemplificador.

Por dos motivos existe una limitación que impide determinar responsables en estos delitos.

El primero es que no se encuentran establecidas sanciones para hechos culposos, a la vez que se exige la existencia de dolo para aplicar sanciones penales. Esto dificulta una investigación acabada de los hechos que, en la mayoría de los casos, son culpa de personas o procesos internos deficientes.

El segundo es la necesidad de establecer sanciones a las personas jurídicas, por medio de la modificación de la Ley Nº 20.393, lo que conlleva una mayor fiscalización de los procesos internos de cada una de las empresas susceptibles de contaminar. Resulta indispensable una legislación penal ambiental que otorgue protección efectiva a bienes jurídicos de carácter ambiental con el fin de fortalecer, efectivamente, las políticas medioambientales.

Tomás Martínez

Abogado de Lagos & Asociados

Inclusión

Señora Directora:

El 1 de mayo más de 8 millones de trabajadores tuvieron su día. Hubo marchas, demandas por lo que la OIT define como trabajo decente. Pero ¿quién habló de las más de 700 mil personas que viven en pobreza y siendo potenciales trabajadores, no pueden acceder a este vehículo de promoción social? De ellas, casi 285 mil sufren pobreza monetaria y multidimensional. Son migrantes, no tienen educación, padecen discapacidad mental, viven en la calle, no tienen dientes; o sea, no cuentan con contactos, autoestima, ni la capacidad para escribir un CV. Si conseguir trabajo es complejo para cualquiera, para ellos resulta misión imposible.

Necesitamos desarrollar las trayectorias laborales de esas personas. Ese es el desafío de la intermediación laboral inclusiva, porque trabajo no es desempeñar un pololito que alguien da por caridad. Es entregar dignidad, realización y estabilidad.

Ricardo Délano

Director Ejecutivo Fundación Emplea