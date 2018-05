Cartas a la Directora

Cartas

Ley de Distribución Eléctrica

Señora Directora:

La ley de distribución ha estado en discusión, pues se piensa que es necesario hacer modificaciones profundas con la intención de convertirla en una ley acorde a las necesidades actuales del mercado.

Se hace menester que la legislación que regule el sector energético esté al día con los avances que está teniendo el rubro. En ese sentido, las autoridades deben considerar diversos elementos al momento de definir los cambios que tendrá la ley, todos en búsqueda de mejorar la calidad del servicio y el rubro en general. Hay que perseguir lograr un mayor nivel de seguridad, información e innovación por parte de las distribuidoras, invirtiendo y avanzando en el desarrollo de las redes inteligentes y mejorando la calidad de servicio e información que se otorga a los consumidores.

La separación del negocio de las redes y la comercialización de electricidad se vuelve clave, proceso en donde las empresas distribuidoras van cediendo paulatinamente su rol como suministrador de electricidad a las comercializadoras, enfocándose únicamente en sus actividades de distribución.

No hay duda de que los cambios que requiere la ley de distribución serán frutos de un proceso de análisis de largo aliento.

Juan Francisco Friedl

SAFIRA Energía Chile

Pymes

Señora Directora:

Tal como lo anunció el gobierno, cada vez son más las reformas a nivel legislativo para que las pymes en Chile puedan desarrollarse sin tantos inconvenientes como es el caso del pago oportuno y a plazo. Es necesario que existan plataformas que incluyan el pronto pago a proveedores, así las pequeñas y medianas empresas que necesiten de instrumentos que ayuden a fortalecer el sello pro pyme, puedan transparentar algunos antecedentes y mejorar ciertas garantías. Los grandes pagadores han entendido que el mejor negocio es invertir o poder ayudar a que las pymes sean productivas, y que tanto prestadores como emprendedores puedan establecer fechas límites para recibir los pagos por servicios prestados o productos vendidos a las empresas del país.

Andrés Prats

Gerente General de Fynpal

Deudas hipotecarias

Señora Directora:

Respecto del Informe de Estabilidad Financiera del primer trimestre de 2018 entregado por el Banco Central, el alza de las deudas de los chilenos es producto de un aumento proporcional entre la renta y el valor del metro cuadrado de una vivienda, y que la banca ha permitido la complementación de rentas entre convivientes y/o personas que no están casadas, lo que les da acceso a compras de mayor nivel; así como también a las restricciones de financiamiento de los bienes raíces que ha puesto la misma banca. Recordemos que hasta hace 4 o 5 años había un financiamiento en torno al 100% del valor de la propiedad y eso hizo que mucha gente se endeudara en varios créditos hipotecarios a la vez. Hoy en día, al no existir la ley de deuda consolidada, se permite un endeudamiento simultáneo de un mismo sujeto de crédito en distintas instituciones bancarias. Así, el endeudamiento por deudas hipotecarias de una familia bordea el 60% del ingreso líquido, lo que se explica porque quienes invirtieron en propiedades establecieron valores de arriendo muy elevados y, dada la coyuntura económica actual, muchos de ellos han visto cómo sus arrendatarios pasaron a un estado de morosidad. Entonces, al no tener un resguardo financiero para subvencionar esa inversión, las familias recurren a créditos.

Ricardo Ibáñez

Abogado y fundador de DefensaDeudores.cl

Test de drogas

Señora Directora:

Que 10 funcionarios del Poder Judicial y 4 del Ministerio Público hayan marcado positivo en un test de drogas es una noticia sorprendente. La muestra estaba compuesta por 541 empleados, por lo que apenas el 2,5% no pasó el control. En el mundo privado, dicha cifra ronda el 15%, de acuerdo al estudio anual de Global Partners.

Pero más allá de los números disímiles, el tema de fondo es que falta mucho por avanzar en el control de alcohol y/o drogas en el mundo público. En Estados Unidos se somete a este tipo de test a todos los empleados federales y cargos sensibles como el transporte. En cambio, en Chile, el Decreto Supremo 1215 de 2006 promulgado bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet establece que deberán someterse a control sólo los funcionarios "hasta el grado de Jefe de División o su equivalente".

Si traspasamos esta lógica que opera en el sector público al mundo privado es como decir que en una empresa se puede testear a todos, menos a los gerentes.

Patricio Labatut

Gerente General Global Partners

Contraloría

Señora Directora:

L​a ciudadanía espera ver un poco más de madurez cívica y de generosidad ​de quienes han sido gobierno por décadas antes y aprovechen toda su experiencia poniéndola a disposición del país para ofrecer algo más constructivo que solo "dictámenes del Contralor". Si la pelota va a vivir en la Contraloría, perderán los niños, los adultos mayores, los más vulnerables, etc, y, en definitiva, perderá el país.

Ignacio Garay P.

Abogado