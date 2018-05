Cartas Cartas a la Directora Equidad de género Señora Directora: De acuerdo a la encuesta CEP, el 61% de los chilenos está de acuerdo con la frase “la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja tiempo completo”, mientras que solo un 15% de los chilenos opina lo contrario. Si queremos mayores oportunidades para las mujeres de nuestro país, debemos entonces avanzar hacia un cambio cultural que permita derribar las barreras culturales que tenemos relativas al rol de la mujer en la sociedad, junto con avanzar hacia una nueva cultura laboral que valore la productividad por sobre la presencia. Durante el día de ayer, escuchamos al Presidente Piñera manifestar con convicción su compromiso en avanzar hacia un Chile más equitativo entre mujeres y hombres. Sus palabras y propuestas son un impulso tremendamente significativo que debemos recoger desde la sociedad civil, el sector público y el sector privado, con acciones concretas de compromiso hacia una cultura de mayor adaptabilidad laboral y corresponsabilidad familiar, pues avanzar solo en cambios legislativos no es herramienta suficiente para lograr el cambio cultural que necesitamos. Solo así estaremos a la altura del desafío que como país hemos adquirido. Verónica Campino

Directora ejecutiva Fundación ChileMujeres Ingenieras Señora Directora: De acuerdo a nuestras cifras, en áreas duras de la ingeniería como Mecánica, Electricidad o Computación sólo un 10% de los profesionales en Chile son mujeres. En tanto, en especialidades más blandas como Civil Industrial y Comercial, la presencia femenina puede llegar hasta un 30% o 40%. Si analizamos los sueldos, las diferencias suman y siguen. Una ingeniera recién egresada percibe una renta que es un 8% a 10% menor que la de su par hombre, diferencia que se eleva en los cargos de jefatura o gerenciales alcanzando un 30%, siempre considerando la misma experiencia profesional. Asimismo, mientras que la participación de ingenieras en puestos básicos como el de Analistas es de un 30%, en cargos ejecutivos sólo llega a un 10%.

Necesitamos avanzar mucho en equidad, y que las empresas tomen un rol activo en este cambio, ya que las diferencias actuales escapan de lo meramente profesional. Cristián Cofré

Socio de Conexión Ingenieros Pago Oportuno en Salud Señora Directora: Nuestro sector, que abastece a la totalidad de los centros asistenciales del país y que está compuesto por 2 mil empresas, genera más de 25 mil puestos de trabajo y beneficia a cerca de 100 mil personas, está puesto en jaque producto de la deuda hospitalaria en Chile, la que a fines de este año podría superar los $ 800 mil millones, de acuerdo a la estimación del mismo ministro de Salud. En este contexto, como Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), observamos con preocupación el proyecto de ley anunciado por el gobierno sobre Pago Oportuno a proveedores. Según el ranking de pagadores del Estado las entidades peor evaluadas son precisamente hospitales y municipalidades. No puede ser que los pagadores peor evaluados del Estado sean eximidos por más de tres años de las exigencias que establecería la nueva normativa. Estimamos que es esencial que la administración de la salud pública se entregue a expertos en gestión. Como APIS hacemos un llamado a las autoridades a que reformulen el proyecto de ley. Los tiempos de espera de pagos a los que estamos expuestos van sobre 300 días. Es necesario enmendar la exclusión de la que hemos sido objeto, para no perjudicar a los pacientes y a la población en general. Eduardo Del Solar

Director Ejecutivo Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) Dólar Señora Directora: Si analizamos la baja o alza del dólar, se generan dos efectos contrapuestos en el mercado; uno para el mercado importador y otro para el exportador. Si el dólar está en baja, los productos extranjeros o importados llegan a un valor menor en moneda local a lo originalmente calculado. Por ejemplo, si un vendedor de zapatos calcula para la temporada 100 unidades a 1 dólar y con un tipo de cambio de 8, su costo será de 100 dólares, equivalentes a $800. Si al momento de generar la compra, el cambio está a $5, el costo real de los 100 zapatos será de $500, pudiendo generar una competitividad de precio insalvable por la producción local. Entonces, cuando se devalúa la moneda, se incentiva la importación, mientras que existe un desincentivo a la exportación. Incluso en algunos casos puede llegar a ser que el pago en dólar no da el margen necesario. Dependiendo cómo se vea el futuro, algunas compañías podrían optar por sobre stockearse de productos, buscando ahorrar en costos como impuestos, transporte y todo el negocio internacional, aprovechando el cambio favorable. Matías Quiroga

gerente comercial APL Logistics Empleos públicos Señora Directora: Se han presentado denuncias respecto a la contratación de funcionarios a fines del gobierno pasado, existiendo profundas dudas respecto al sentido de éstas. Más allá de la veracidad de lo denunciado, lo cierto es que la gran mayoría del personal que ejerce en la administración pública lo hace correctamente y realizando una noble labor que contribuye al desarrollo de nuestro Estado. Daniel Burgos Bravo Columnistas Mario Mora

