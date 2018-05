Cartas a la Directora

Cartas

Agenda de género

Señora Directora:

El presidente Piñera anunció una agenda de género que en lo principal, agiliza proyectos de ley ya ingresados al Congreso en el gobierno anterior: muy bien.

También es positiva su valoración de la maternidad, aunque nadie esperó que el foco fuese mantener las ganancias de las isapres, por la vía de aumentar las cotizaciones a los hombres, y así parchar un mercado incapaz de autorregularse. Dadas las ingentes utilidades de las aseguradoras, sólo deberían quitar el exceso de cobro a las mujeres, si es que de verdad no consideran el reemplazo demográfico apenas una oportunidad para lucrar.

No es secreto que los enérgicos movimientos feministas de estudiantes de liceos y universidades han creado un clima favorable a este impulso del gobierno, aunque no se mencionaron medidas que apoyen el término del acoso y otros abusos contra las mujeres en estos establecimientos.

Gran estruendo causó la ausencia de una mención al nuevo protocolo para la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, como también a la eventual ratificación del Protocolo de la CEDAW (Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer ONU).

Finalmente, se esperaba el anuncio de Modificación al art. 203 del Código del Trabajo, estableciendo el acceso universal a sala cuna para niñas y niños menores de 2 años, no importa si lo financia el empleador de la madre, del padre o el Estado. Los niños y niñas… en primera fila.

Laura Albornoz Pollman

Exministra Servicio Nacional de la Mujer

“Cancha pareja”

Señora Directora:

La decisión del gobierno del Presidente Piñera de impulsar una agenda con medidas orientadas a reivindicar los derechos de las mujeres, supone un avance sustancial en el reconocimiento del importante rol que cumplimos en la sociedad chilena.

Para que estas iniciativas tengan un impacto positivo concreto deben ir acompañadas de un cambio cultural que tenemos el deber de asumir como país. En este esfuerzo hemos estado abocados hace ya un tiempo en la UDI a través del programa “Mujeres en la cancha”, creado con el propósito de realzar el papel de las mujeres y de promover igualdad de condiciones en los distintos ámbitos del quehacer cotidiano.

Con nuestras capacidades, energía y empuje hemos logrado abrir espacios que por décadas estuvieron vedados o restringidos para las mujeres. Como nación, por fin estamos tomando conciencia de que en esta materia era necesario pasar de las declaraciones y buenas intenciones, a los hechos.

La UDI contribuirá activamente a enriquecer esta agenda, y lograr una pronta implementación de las medidas contempladas en ella, de manera que al fin las mujeres podamos desenvolvernos y desarrollarnos en una cancha pareja.

Jacqueline Van Rysselberghe

Senadora y Presidenta de la UDI

Gestión del agua

Señora Directora:

Los desafíos de la gestión del agua son urgentes, y así lo hemos visto últimamente en Copiapó, Petorca y Aculeo. Si no actuamos, la menor disponibilidad de recursos hídricos pone en riesgo el desarrollo del país.

Hoy están las condiciones para generar un gran acuerdo entre todos los usuarios del agua y poner a la cuenca y la gestión integrada de los recursos hídricos como objetivo, con acciones que conduzcan a soluciones a los problemas urgentes.

Esta convicción no es infundada. La semana pasada se realizó un seminario sobre gestión colaborativa del agua y las herramientas para generar diálogo, organizado por la iniciativa Agua y Medio Ambiente. Congregó a representantes de la minería, la agricultura, la industria, la academia, el sector público y ONGs, incluyendo al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien planteó que la complejidad de los desafíos hace indispensables la colaboración y el uso sustentable del agua, y valoró la labor realizada por esta iniciativa, que en seis años de trabajo sistemático ha conseguido valiosos consensos.

El ministro llamó también a transformar esos consensos en hechos. Compartimos esa postura: las consecuencias del cambio climático son cada vez más visibles y las respuestas ya no pueden esperar.

Víctor Galilea P.

Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Andess A.G.

Continuidad operativa

Señora Directora:

A raíz de lo ocurrido ayer con el Banco de Chile, es importante entender que la continuidad operativa es el eslabón principal para poder brindar un buen servicio, ya que tiene innumerables beneficios que permiten asegurar la atención a los clientes y por consiguiente las ventas por local. Cuando un local presenta fallas en alguno de sus puntos de venta o atención, los clientes no están dispuestos a esperar y optan por no comprar o dirigirse a la competencia. Las falencias pueden derivar en la antigüedad de equipamiento, fallas en las aplicaciones de venta por actualizaciones que el hardware no soporta, errores de conexión en periféricos de POS, problemas de conectividad (enlaces) y no contar con una base de conocimientos que, gatillada en una mesa de ayuda eficiente, permita tomar las acciones correctivas y preventivas. En conjunto con el cliente, se debe definir la criticidad del servicio que típicamente es alta, para que las tiendas puedan maximizar sus ingresos gracias a la continuidad operativa ofrecida por el partner tecnológico.

Javier Silva

Gerente General Consultora TI Vector