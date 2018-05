Cartas a la Directora

Cartas

Construcción en altura

Señora Directora:

El crecimiento en altura ha sido criticado en comunas como Estación Central, Ñuñoa y Providencia, de manera injusta y con consecuencias que afectan el desarrollo futuro de Santiago. La densificación otorga acceso a viviendas a pequeñas familias, adultos mayores y estudiantes, los que deben vivir alejados del centro de la ciudad.

Un crecimiento planificado y en altura desarrolla ciudades más benévolas con el medio ambiente, barrios caminables y en los que se generan emprendimientos.

Edward Glaeser, economista experto en la historia del urbanismo y autor del libro "El Triunfo de las Ciudades", demuestra que la falta de restricciones urbanísticas ha sido decisiva en la prosperidad de ciudades como Houston, Miami y Atlanta. Merece la pena detenerse en la historia de éxito de Singapur. Esta ciudad-estado que, con escaso territorio y casi sin recursos naturales, comprendió una de las ventajas de la densidad urbana: sólo podría mantener los espacios verdes creciendo hacia arriba.

La construcción en altura nunca tiene efecto neutro para los vecinos. Todo lo positivo de la densificación, como movilidad sustentable, nuevos servicios y equipamiento, y mayor cohesión social, debe ser percibido como un aporte y mejora a la calidad de vida, lo que supera con creces las externalidades negativas de una mayor densificación.

Creer que oponerse a nuevas construcciones es la manera de cuidar los barrios, parece políticamente correcto, pero es una pésima política pública que trae peores consecuencias que el mal que pretende evitar, envejeciendo a los barrios, haciéndolos económicamente menos asequible por los precios de las propiedades y la pérdida del motor de desarrollo de actividades económicas.

Roberto Bascuñán

gerente general de Inmobiliaria Norte Verde

Pago oportuno

Señora Directora:

De acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, las Pymes y micro empresas constituyen cerca del 96% del total de empresas en Chile, por lo que su rol en la economía llama a desarrollar marcos regulatorios que protejan e incentiven su crecimiento. En esta línea, el proyecto de ley "Pago Oportuno", señala, entre otras medidas, que a partir del día convenido y no más de 60 días máximo, la factura devengará intereses y se incorporará en la deuda de la empresa pagadora. Esto ayudará a resolver un gran problema porque las Pymes dependen de las condiciones de sus clientes para el pago de productos o servicios y más aún, han tenido que cargar financieramente con el no cumplimiento del plazo acordado. Esta normativa sería aplicable a todo el mundo privado, mientras el sector público continuará bajo el programa Chile Paga. Según cálculos previos, la ley "Pago Oportuno" significaría a las Pymes un alivio financiero cercano a los $50 mil millones. Como intermediarios de Pymes nos alegra que se estén delineando nuevas condiciones para su futuro, pues significa contar con nuevas reglas para jugar en una cancha que no es igual para todos.

Gonzalo Kirberg

gerente general de Cumplo

Protección de datos

Señora Directora:

El 25 de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que otorga a los residentes de la Unión Europea mayor control sobre sus datos personales a fin de proteger su derecho a la privacidad. El GDPR establece que cualquier organización que esté ubicada fuera de la Unión Europea y tenga negocios con personas o empresas de dichos países, o que realice tratamiento de datos de ciudadanos o residentes europeos deben estar sujetos también al cumplimiento de esta regulación. En un mundo interconectado comercialmente esto afecta directamente a distintas empresas y organizaciones chilenas.

Se hace visible aquí la distancia que existe entre nuestro marco jurídico del año 1999 y la nueva normativa europea. Chile tiene múltiples compromisos con la OCDE, Estados Unidos, la UE y la APEC en materia de protección de datos y hoy hay varias iniciativas legales en trámite para modificar la actual ley 19.628.

En Microsoft consideramos que la privacidad es un derecho básico de las personas y el GDPR es un paso importante para otorgarlo, por eso nuestro compromiso en su cumplimiento para asegurar la privacidad de los usuarios en todo el mundo.

Sergio Rademacher

Gerente General de Microsoft Chile

Ingeniería comercial

Señora Directora:

La carrera de Ingeniería Comercial ha sido preferida de forma consistente por jóvenes durante décadas en el país. Se imparte desde 1935 y dentro de sus egresados hay destacables figuras públicas. Se puede definir que su objetivo es formar a un profesional con sólidos conocimientos para liderar organizaciones públicas o privadas, administrando de forma eficiente los recursos disponibles y aplicando conocimientos generales en distintas áreas de las ciencias de la administración de empresas.

Según datos de 2016 el número de egresados de esta carrera fue de 6.726. Es preciso mencionar que la tecnología hace cada día más fácil administrar las organizaciones. Las facultades de economía y negocios deben continuar su camino en crear y desarrollar nuevos emprendimientos, entendiendo que emprender se puede aplicar en cultura, medio ambiente, educación, política, ciencias, proyectos sociales, y deportes, no siendo una gran empresa con fines de lucro la única definición posible para una organización empresarial. Así, no todos estos profesionales deberían ingresar al mercado laboral como dependientes, sino que están llamados al desafío de ser gestores de cambio en la economía.

Gonzalo Valdés Lufi

Ingeniero Comercial