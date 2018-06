Cartas Cartas a la Directora Reavalúo Señora Directora En su edición del miércoles, Diario Financiero incluyó como titular principal de portada una crónica informando que una consultora había detectado un supuesto “error técnico” en el proceso de reavalúo de los bienes raíces efectuado por el SII, que podría afectar a unas 700 mil propiedades. No podemos sino expresar nuestro total desacuerdo con el referido titular, que por lo demás no logra ser corroborado en el desarrollo de la información, así como con las afirmaciones y conclusiones de la empresa experta que cita la nota, que contienen una serie de imprecisiones que solo demuestran desconocimiento sobre este tema y que, por lo demás, en lo medular se contraponen con la opinión de otros especialistas consultados en la misma publicación. Por ejemplo, el incluir en el avalúo de una propiedad la parte que a cada propietario le corresponde de los espacios o bienes comunes es algo que la ley establece como una obligación, por lo que no puede, en caso alguno, ser considerado como una “decisión discutible”, como estiman los tasadores citados. Llama la atención, además, que dichos expertos califiquen como “similares” tres zonas del centro de Santiago, solo considerando su ubicación geográfica y obviando elementos distintivos como flujo peatonal, destino predial, valor de arriendo y características del comercio en el entorno, que claramente influyen en el valor fiscal de cada propiedad. Tampoco es efectivo que el 4 de mayo se haya cumplido el plazo de reclamo ante las municipalidades, ya que el contribuyente puede solicitar la revisión de su tasación por causal del Reavalúo ante el SII, hasta 30 días hábiles después de que el respectivo Municipio haya terminado la exhibición de los roles, lo que ocurrirá durante junio. Cabe señalar que, hasta la fecha, solo hemos recibido 250 solicitudes de revisión por esta causal. Por otra parte, la ley establece un periodo de reclamos de 180 días, a partir de la exhibición señalada, ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y no ante las Municipalidades, como indica la nota. Todas estas precisiones fueron explicadas al Diario, sin embargo no fueron recogidas con suficiente claridad. Desmentimos categóricamente que exista una incoherencia entre el valor fiscal y el valor comercial de 700 mil propiedades, ya que el análisis del estudio de valores se basa en aspectos objetivos, que consideran la revisión de más de 2 millones y medio de compraventas de bienes raíces en todo el país, y cada contribuyente puede visualizar en SII Mapas los valores de las trasferencias de su vecindario. El avalúo fiscal de las propiedades tiene un sustento que es público y que, por regla general, es más bajo que el valor comercial, como se puede constatar por la vía señalada. Como Servicio, estamos muy conscientes de la importancia del proceso de Reavalúo para cada familia, razón por la cual lo hemos desarrollado de forma transparente y de cara a la ciudadanía. En ese contexto, no podemos sino lamentar estas afirmaciones que generan confusión en los contribuyentes. Por eso, ante cualquier duda, el llamado es a acercarse al SII. Los contribuyentes pueden estar muy tranquilos de que analizaremos cada caso en detalle y haremos los ajustes, cuando corresponda, para que el nuevo avalúo sea fiel reflejo de las características del mercado al día de hoy. María Alicia Muñoz Musre

Subdirectora de Avaluaciones SII

