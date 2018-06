Cartas a la Directora

Cartas

Bien por los emprendedores

Señora Directora:

Sin duda alguna el Proyecto de Ley de Pago Oportuno, confirmado por el Presidente Piñera, es muy bien recibido, sobre todo por ese 51,7% de emprendedores que reciben un pago, en muchos casos, en una fecha posterior a la pactada.

Se agradece una propuesta ambiciosa, porque detrás de una serie de tecnicismos, busca generar certezas en el monto y plazo de pago. Es decir, se hace cargo de uno de los principales problemas que afectan a un segmento de la economía que crece diariamente: el ligado al mundo del emprendimiento. Éste último, producto de la revolución tecnológica, no se detendrá y seguirá transformando todo lo que conocemos hasta ahora.

Bien por la forma en cómo se gesta el proyecto. Una mesa de trabajo donde todos los actores, sociedad civil y Estado, fuimos convocados para escucharnos, reconocernos y en definitiva, poner nuestra mejor energía con el objetivo de buscar la solución de un problema que estuvo durante largo tiempo en boca de todos, pero que no había llegado a buen puerto.

Sabemos que una ley no va a solucionar todo. El tema del pago es por sobre todo un problema cultural, donde hay mucho por conversar y trabajar. Necesitamos crear las condiciones para que la ética triunfe por sobre lo legal, lo que estas alturas debiera ser un factor higiénico.

El llamado es sumarse a esta causa para recuperar la lógica de las cadenas de valor, aguas arriba y aguas abajo. Este es quizás el desafío mas importante, donde la invitación a colaborar está abierta.

Estos primeros pasos resultan fundamentales y esperanzadores.

Francisco Gazmuri

Director ejecutivo Asech

CyberDay 2018

Señora Directora:

Se terminó hace poco la más reciente versión de CyberDay, evento que registró cerca de 75 millones de visitas a los 216 sitios participantes. Las transacciones fueron cercanas al millón y medio, reflejadas en US$210 millones en compras, superando los US$145 millones de 2017.

El sistema tiene la misión de seguir perfeccionando sus ofertas y funcionamiento para disminuir los reclamos, ya que el año pasado el Sernac cuantificó más de 700 en total y durante la primera jornada de este año se informaron 104, los cuales mayormente apuntaban a inconvenientes relacionados con los precios de los productos.

Por otra parte, el alza de las compras online a nivel global ha causado que las tiendas físicas y los malls estén desapareciendo o reacondicionándose a las nuevas demandas del consumidor. Es fundamental que se siga trabajando para que el estándar de calidad del servicio mejore en el corto plazo con herramientas inteligentes y big data, con el fin de obtener el cruce de información necesaria entre los stocks y la oferta en línea, considerando que esta es la nueva forma de compra de los chilenos, la que ha ido en aumento año a año.

Pablo Toro

Key Account Manager de Worldline Chile

El desafío es gestionar los residuos

Señora Directora:

La nueva ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas anunciada por el Ministerio de Medio Ambiente ha sido muy bien recibida por la gran mayoría de los actores involucrados en este tema. Sin embargo, estamos fijando la discusión en acciones particulares sin mirar la gestión de los residuos como un sistema.

Las ciudades, comunas y ciudadanos debemos avanzar hacia una gestión integral de residuos que se haga cargo de la administración de los desechos desde el origen hasta su término, con acciones que se enfoquen en la trazabilidad y recuperabilidad de los productos. En Chile ya existen empresas y organizaciones que están trabajando en esa línea, optando, por ejemplo, por ser CERO BASURA, es decir, no enviar ningún gramo de residuo a un relleno sanitario, a través de alternativas como el reciclaje, compostaje, reutilización y generación de combustible alternativo.

Como país debemos avanzar en esa línea, para lo cual resulta fundamental que el sector público se sume a esta tendencia y que, por ejemplo, los municipios renueven los incentivos en sus licitaciones y vayan en busca de empresas que aseguren mayores tasas de recuperabilidad. Sólo así podremos mejorar el sistema y generar un impacto positivo en miles de personas que conviven diariamente con rellenos sanitarios.

Juan Pablo Marín

Socio de Eco-Lógica

Real discriminación

Señora Directora:

El Presidente Piñera ha puesto en su agenda las peticiones feministas como si representaran a la mayoría de las mujeres, pero la cuenta pública estuvo pobrísima sobre las necesidades de las regiones. Por ser mujer jamás me he sentido discriminada y quizás a veces favorecida. Pero sí me he sentido ciudadana de segunda clase por haber nacido, estudiado y actualmente trabajar y residir en una región distinta a la capital. Y esto se puede ver al momento de designar los cargos,

De los 23 ministros, sólo cuatro son nacidos en regiones. Desde 1990 todos los Presidentes de Chile han sido de la capital, también los quince últimos titulares del senado (excepto uno). Pero más grave es que también lo son más de la mitad de los senadores de "regiones", peor aún los directorios de empresas regionales.

Que haya diferencia numérica entre y hombres y mujeres en cargos públicos y directivos es explicable porque muchas mujeres optan por dedicarse a sus familias. Pero para la nula proporcionalidad entre capitalinos y provincianos no hay ninguna justificación.

Olga Fernandez Cardenas