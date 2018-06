Cartas a la Directora

Cartas

SQM y AFP: El precio de la confianza

Señora Directora:

Luego de los casos de colusión que han afectado al país, el sector empresarial ha hecho un esfuerzo importante por reparar el mal causado y construir nuevamente las confianzas necesarias adaptando conductas y modificando protocolos. A este esfuerzo le ha llegado un balde de agua fría con la reciente incorporación de los señores Ponce Lerou como asesores a la empresa SQM.

Como bien relató este martes el editorial del diario de su dirección, “si la confianza es el fundamento sobre el cual se construye un sistema de libre mercado que genere riqueza y prosperidad, la preocupación con que los fondos de pensión observan el caso SQM confirma que la falta de confianza tiene costos medibles”.

Sería importante que la ciudadanía entera sepa si el acuerdo del directorio donde se decide contratar a los hermanos Ponce se dio antes de la compra de las AFP a Nutrien del 45,7% de la compañía. Si esto fue así, ¿por qué no se informó como hecho esencial? De esta forma los compradores, y en especial aquellas empresas que manejan los ahorros previsionales de miles de chilenos, teniendo esta información a la vista, habrían tomado una decisión informada.

Si este hecho se ocultó para no “espantar” a los compradores, sería de la máxima gravedad y se debiera exigir una investigación de la superintendencia. Igualmente, sería interesante que el SII se pronunciara sobre los impuestos involucrados en la operación, dado que hay acciones que no son de alta presencia bursátil.

Jorge Alessandri V.

Diputado Udi

Gonzalo Fuenzalida

Diputado RN

Chile sí está en Rusia

Señora Directora:

Ya iniciado el XXI Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, continúa el dolor por la ausencia de nuestro país. Sin embargo, Chile sí tiene presencia rusa, y esto gracias al esfuerzo de nuestro sector exportador el cual, durante 2017, envió a la nación euro-asiática bienes y servicios equivalentes a US$ 708 millones de dólares, monto que representa un 90% del intercambio comercial bilateral, lo que nos deja con un importante superávit comercial.

Particularmente relevantes son los envíos del sector pesquero y agroalimentario, en particular el salmón, la trucha, las uvas y los kiwis. De hecho, según cifras de 2017, el 81% de nuestros productos exportados a Rusia no corresponde a minerales ni a celulosa.

Vale recordar que Chile no tiene un acuerdo de libre comercio vigente con Rusia ni con la Unión Económica Euroasiática, entidad supranacional conformada por las principales repúblicas exsoviéticas. No obstante, el valor de los envíos y la significancia de este mercado, en especial la demanda por alimentos, hacen que sea deseable avanzar en negociaciones conjuntas. Chile podrá no estar representado por su selección de fútbol, pero sí tiene la representación de nuestras exportaciones en varias de las mesas rusas y de las delegaciones presentes.

Jaime Delgado Ugrin

Sociólogo, master en Relaciones Internacionales

Populismo a la italiana

Señora Directora:

Los partidos “populistas” de Italia, el Movimiento Cinco Estrellas y la Lega, sellaron acuerdo para formar gobierno. Bajo la tradicional dinámica izquierda-derecha no era predecible esta coalición, que sólo se explica por un sustrato común de ideas populistas, y una base electoral energizada por un sentimiento anti-establishment.

Italia parece enfrentar un sombrío panorama. En el Índice de Libertad Económica de la fundación Heritage está en la posición 79 entre 170 países, y en Europa en el lugar 36 de 44. Si bien es la tercera economía de la eurozona, se ve agobiada por una deuda pública altísima, ineficiencias en el mercado laboral, una justicia cuestionada y una banca debilitada tras las crisis de 2008-2009.

El resultado es una economía con signos de interferencia política, corrupción, un deficiente manejo de las finanzas públicas y altas tasas de desocupación. Italia necesita levantar una propuesta con énfasis en una economía libre y en limitaciones al poder del Estado, y eso no está en un programa populista.

Álvaro Iriarte

Investigador Asociado Instituto Res Publica

Inmigrantes en la fuerza laboral

Señora Directora:

Un 15% exige la normativa chilena para la cantidad de inmigrantes que puede tener una empresa. El porcentaje desafía a las compañías a comprender los requerimientos para que un extranjero trabaje en nuestro país.

En términos legales, el contrato debe ampararse en todas las disposiciones laborales y previsionales pertinentes, más las que Extranjería pueda exigir. Sin embargo, las buenas prácticas y políticas de responsabilidad social en las organizaciones son tareas igualmente necesarias, sobre todo en el proceso de ingreso de los colaboradores y el encuentro con sus pares.

Es fundamental que existan las mismas oportunidades, deberes y obligaciones para todos. Los inmigrantes son una fuerza laboral relevante; debemos respetar sus costumbres y propiciar el intercambio cultural con los chilenos.

Sergio Valenzuela

Latam APL Log