Cartas a la Directora

Cartas

Reforma a los notarios

Señora Directora:

El estudio preliminar de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de notarios es un buen aporte a la discusión. Para mejorar la calidad de la regulación es imprescindible someterla a evaluaciones de impacto.

Revela deficiencias regulatorias que producen obstáculos a la competencia y deben corregirse. Dado el alto número de trámites que se somete a la intervención notarial, resulta que si ese mercado tiene una regulación y operación deficiente no debe sorprendernos el impacto negativo en la competitividad.

No debe desconocerse la contribución de los notarios para brindar certeza jurídica a las actividades económicas, pero es hora de introducir cambios e innovaciones, sin sacrificar tal objetivo. Es urgente avanzar para eliminar las barreras de entrada al mercado, mejorando el acceso y la transparencia; revisar el listado de trámites que pasan por las notarías; dar cabida a los avances tecnológicos y disminuir los costos de transacción.

En los últimos años, los notarios han realizado un esfuerzo modernizador que, sumado al intento de diversos gobiernos y la clase política, genera un clima propicio para impulsar cambios y poner al Estado al servicio de la ciudadanía.

Natalia González

Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos Libertad y Desarrollo

Descentralización

Señora Directora:

Existe amplio consenso en avanzar hacia un mayor grado de descentralización administrativa y económica en Chile. El documento elaborado en 2014 por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional es un aporte para encauzar la discusión, pero es sólo un punto de partida. Dicho documento presenta distintos aspectos de la descentralización (las capacidades de los gobiernos locales y las atribuciones fiscales) como si estuviesen en compartimientos estancos. Pero es un error considerarlos así.

El documento “Regional state capacities and the optimal degree of fiscal decentralization” (Journal of Public Economics, 2018) analiza cómo las distintas dimensiones de capacidades regionales, y sus respectivos niveles, afectan la elección entre distintos grados de descentralización. Y los resultados no son siempre los esperados: aunque una buena capacidad fiscal local es necesaria para una descentralización efectiva, un alto grado de capacidad administrativa no lo es.

Antes de pasar a la discusión parlamentaria, es necesario seguir analizando cuestiones técnicas y generar datos que permitan realizar algunas experiencias piloto. Reformas de este tipo son de difícil reversión, por lo que el apuro no sería recomendable.

Martín Besfamille

Profesor, Instituto de Economía PUC

Investigador, Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería

Las tribulaciones de Angela... y de Europa

Señora Directora:

La búsqueda de una solución europea para la crisis migratoria está llevando al gobierno alemán al punto de quiebre. En 2015, debido a la falta de una solución para toda la Unión Europea, la canciller Angela Merkel decidió permitir el ingreso a Alemania de refugiados que se encontraron en Grecia, Bosnia, Croacia, Hungría, Macedonia, Bulgaria y Rumania. Al mismo tiempo, Merkel prometió que buscaría una solución a nivel europeo, pero lo único que encontró fue un pacto con Turquía que la obligó a mantener los refugiados de Siria en su territorio. La falta de acuerdo sobre una política migratoria común ahora provoca una fuerte crisis de gobierno en Alemania. Si no se encuentra una solución a nivel europeo dentro de las próximas dos semanas, la coalición gobernante probablemente se quiebre.

Para mantener la estabilidad europea es necesario más que nunca encontrar soluciones comunes.

Florian Kriener

Círculo Acton