Cartas a la Directora

Cartas

Barraza en el SII

Señora Directora:

Es una buena señal que se mantenga al director del SII, Fernando Barraza, en su cargo.

Me parece que con los últimos episodios de cambios de altos personeros de gobierno —algunos que duraron un fin de semana en sus cargos— sería demasiado arriesgado que un grupo de presión levantara cualquier requerimiento en contra de cualquier nuevo director de esa cartera, porque el tema tributario es un tema clave en estos días.

Estamos en una economía que quiere levantar cabeza, pero con inversiones que aún no toman confianza, como lo señalaba el estudio publicado en su diario la semana pasada.

La tranquilidad juega a favor por estos días. Por favor, dejemos que lleguen los tiempos mejores.

Ariel Aguilar

Empresario, miembro del directorio de la Asociación de Empresas Familiares

Señales de alerta para el SEIA

Señora Directora:

Resulta llamativo lo informado ayer por su diario, referido a una propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo cuyo propósito sería aportar en la discusión de reforma al SEIA. Inquieta que cada una de las propuestas que se conocen para dotar de mayor autonomía técnica al funcionamiento del SEIA, o reducir el componente político en su constitución orgánica, se haga al margen del instrumento que se desea perfeccionar.

Por ejemplo, el fallido proyecto de ley del ex ministro Pacheco, que abordaba en un solo texto el relacionamiento comunitario temprano y la equidad tarifaria —y que tuvo como resultado la Ley Nº 20.298—, reguló exclusivamente la "Equidad Tarifaria".

En el mismo sentido, la PAC anticipada que contiene el proyecto del gobierno que reforma el SEIA, y recoge la SOFOFA en su documento "43 propuestas de la SOFOFA para crecer y modernizar Chile" —junto a la nueva propuesta de L&D, en orden a crear un Consejo Consultivo independiente y no vinculante, ante el cual pueda recurrir el titular para obtener una evaluación independiente del proyecto—, sugieren que la ministra Schimdt deberá revisar la integralidad e intensidad de la reforma ambiental, atendido el severo deterioro de legitimidad que se infiere de las propuestas que se van conociendo en torno al perfeccionamiento del SEIA.

Jorge A. Cash Sáez

Abogado, Ex Fiscal del Ministerio del Medio Ambiente

Las mentiras vuelan, la verdad cojea

Señora Directora:

Jonathan Swift en 1710 afirmó: "La mentira vuela y la verdad viene cojeando detrás". Mucho después, en 2001, la Review of General Psychology publicó el texto "Bad is Stronger Than Good" (Lo malo es más fuerte que lo bueno). Ambas ideas explican un fenómeno actual: la información falsa y/o negativa fluye con mayor rapidez, a una velocidad casi instantánea y con alcance inmediatamente global.

En un entorno en que las instituciones y personas que referentes del debate público se encuentran muy debilitadas, la respuesta fácil para seguir cautivando adherentes y/o audiencias parece ser apelar a los instintos más básicos del hombre y, por lo mismo, fomentar un ambiente más "malo" que "bueno".

La respuesta a este fenómeno es muy compleja, pero parte de la solución la sugieren los mismos investigadores de la revista académica citada: deben acontecer muchos eventos positivos (informaciones u opiniones, en este caso) que superen los efectos psicológicos de uno solo negativo.

Una apuesta decidida de los profesionales y protagonistas del debate público y los medios de comunicación social, por "inundar" el debate público de amabilidad, cordialidad y civilidad puede ser un buen comienzo.

Nicolás Ibieta Illanes

Consultor en Comunicaciones