Cartas a la Directora

Cartas

Casen politizada

Señora Directora:

Lamentablemente, la presentación de la Encuesta Casen se ha vuelto una escenificación cada vez más politizada, que el gobierno de turno usa para criticar al anterior o valorar sus propios logros.

A pesar de lo que muestran las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro destaca “un estancamiento en la disminución de la pobreza” y que “los sectores pobres se han vuelto más pobres”. Pero lo que muestran las cifras es que la pobreza monetaria disminuye más de tres puntos y la multidimensional se mantiene constante, mientas la desigualdad aumenta. No tenemos cómo saber si “los pobres se han hecho más pobres”, porque para eso se requiere un panel longitudinal que siga a los mismos hogares a lo largo del tiempo.

Politizar la entrega de resultados no ayuda en nada a abordar una tarea de largo plazo que requiere de la confluencia de muchos actores y no sólo del Estado. En cuatro años lo único que se puede atribuir directamente a un gobierno son las cifras de pobreza monetaria, que se pueden alterar a través de la entrega de bonos y subsidios. Pero cambios sostenidos y de largo plazo se vinculan mucho más directamente con modelo de desarrollo y no se ven reflejados en períodos tan cortos de tiempo.

Ignacia Fernández G.

Directora Ejecutiva Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Buenas prácticas de pago

Señora Directora:

Hoy nos preocupamos por los plazos de pago y mejorar el costo de financiamiento de las PYMES. La experiencia demuestra que incentivar buenas prácticas de pago, adicionales al plazo, tiene un impacto considerable en la relación proveedor-cliente. Algunos simples hábitos, como darle acuse de recibo a las facturas en pocos días, entregar una fecha cierta de pago y ofrecer alternativas de pago anticipado, permiten disminuir sustancialmente el costo de financiamiento de los proveedores, mejorando con ello la productividad y relación de toda la cadena de valor.

Andrés Prats

Gerente General de Fynpal