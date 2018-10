Cartas a la Directora

Cartas

Presupuesto, regiones y real descentralización

Señora Directora:

En los últimos días, diferentes autoridades regionales han manifestado su decepción por el escaso incremento en los presupuestos para el 2019. Si bien esto pareciera contradecir la promesa del Ejecutivo en orden a transformarse en el “Presidente de las regiones”, la prioridad para los próximos años no debe ser medida únicamente por la cantidad de recursos que reciban.

Por dar sólo un ejemplo, a exactos dos años de la elección de gobernadores regionales, resulta trascendental que se desarrollen mecanismos para mejorar las capacidades de los gobiernos regionales y la coordinación con el nivel municipal y el central.

La OCDE ha planteado que una alternativa para avanzar en esa línea podría ser la suscripción de convenios entre el gobierno central y los regionales. El objetivo sería ir traspasando conocimientos desde el nivel central a través de instrumentos flexibles que se adecuen a las necesidades de cada región.

Estos contratos han sido utilizados en otros países unitarios que, tal como Chile, se caracterizan por la profunda interdependencia entre los diversos niveles de gobierno y una asignación imperfecta de responsabilidades entre esos mismos niveles. Hay aquí una línea de trabajo que debe ser explorada, tanto o más relevante que el ítem presupuestario.

Guillermo Pérez Ciudad

Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad

Ante la incertidumbre, modernización

Señora Directora:

De acuerdo a un estudio realizado por Clapes UC, el debate tributario sería una de las mayores causas del aumento de la incertidumbre económica. Dado esto, ¿por qué no generamos más certezas y aprobamos la modernización?

En primer lugar, existen varias medidas que permitirían aumentar la inversión: depreciación acelerada, integración del sistema tributario y apoyo importante al sector inmobiliario. Todas deberían ayudar a la generación de más y mejores empleos, beneficiando directamente a toda la población.

En el contexto internacional en el que estamos inmersos, es obvio que los chilenos necesitamos certezas. Y, evidentemente, si la incertidumbre se debe a la falta de inversión y de crecimiento, el primer cambio que debemos realizar está en la forma en que estamos tributando.

Patricio González B.

Endeudamiento responsable

Señora Directora:

La última Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central mostró un aumento en el endeudamiento por persona, reflejado en una mayor carga financiera de quienes tienen créditos.

A raíz de esto, es necesario considerar que las políticas de crédito de algunas instituciones financieras, no siempre son suficientemente cuidadosas. Dentro de los segmentos medios y bajos de ingresos, las Cajas de Compensación son de las pocas instituciones que en el último tiempo han disminuido sus límites máximos de crédito. Así, otras instituciones han aumentado la carga mensual de crédito, mientras que las Cajas, por ejemplo, para los trabajadores del sector público han disminuido su carga máxima al 15% y para los adultos mayores de más bajas pensiones al 5%.

El crédito social que entregan las Cajas, está regulado por la autoridad en cuanto a plazos y carga máxima de pago, lo que implica que éstas no generan sobreendeudamiento, sino acceso ordenado al crédito.

Asimismo, el crédito social no discrimina por ingresos, las tasas son menores para los pensionados y tienen requisitos y procedimientos estándares y transparentes, aportando con esto al endeudamiento responsable de las personas.

Alfredo Kunze Sch.

Presidente Caja Los Héroes

¿Innovación? Campeones de tercera

Señora Directora:

El reciente Premio Nobel de Economía ha sido concedido a un estudioso cuyo postulado es que la economía puede crecer si se concentra en la innovación, la investigación y el desarrollo. ¿Cómo nos hallamos en Chile en estas materias?

Cabe afirmar con certeza que en innovación, investigación y desarrollo, nuestros avances como país son muy escasos e insuficientes, como lo demuestra nuestro posicionamiento en los rankings internacionales respectivos.

Como dijo un destacado economista nuestro: “Somos los campeones de la tercera categoría”.

Patricio Farren C.

Subsidio al Transantiago para adultos mayores

Señora Directora:

El gobierno anterior ofreció en su programa extender la rebaja de pasajes en el Transantiago para los adultos mayores en idénticas condiciones que el Metro, especialmente para los que viven lejos de las estaciones. Desgraciadamente, nunca ocurrió.

Las escuálidas pensiones hacen poco menos que imposible financiar la tarifa completa. Para asistir a controles médicos y desplazarse a largas distancias desde sus hogares, los adultos mayores se ven en la obligación de usar el Transantiago pagando tarifa completa. He sido testigo de las humillaciones que reciben por parte de conductores indolentes aquellos ancianos que piden ser transportados gratuitamente por no tener saldo suficiente en sus tarjetas Bip. Desde luego, la gran evasión no proviene de los adultos mayores, pues la gran mayoría valida religiosamente su tarjeta electrónica.

Es hora de subsidiar la tarifa del Transantiago para la tercera edad, aprovechando la actual Tarjeta de Adulto Mayor (TAM), que identifica a los beneficiarios y se utiliza en el Metro de Santiago.

Eduardo del Carmen Hernández Muñoz