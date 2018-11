Cartas a la Directora

Cartas

Poca banca en comunas pobres

Señora Directora:

Respecto del artículo publicado en su diario el pasado martes —“Cuál es la presencia de la banca en las 10 comunas más pobres del país”—, celebramos la instalación de estos temas en la agenda nacional.

Creemos que como industria bancaria tenemos como tarea pendiente seguir bancarizando a personas que viven en zonas de escasos recursos. Esto no sólo es valioso para ellas, sino también para los bancos.

Hace un año y medio abrimos una sucursal multiplataforma en Pedro Aguirre Cerda, una comuna que cuenta con escaso acceso a servicios públicos y privados de calidad, en la que atendemos a distintos segmentos. En este tiempo hemos comprobado la importancia de involucrar a la comunidad y trabajar en conjunto. En Pedro Aguirre Cerda lo hacemos a través de una mesa vecinal, constituida por los principales dirigentes comunales. Juntos hemos desarrollado programas de educación financiera, apoyo al emprendimiento y a actividades culturales.

En el camino hemos aprendido mucho de nuestros vecinos. Hemos visto, por ejemplo, su gran interés en el ahorro y hemos compartido con ellos instrumentos para que puedan invertir su dinero y hacerlo más rentable.

Hemos visto cómo la llegada de una sucursal a una zona donde no existían suficientes servicios financieros puede aportar al progreso económico y social de un barrio, donde nos sentimos como un vecino más.

Paola Alvano

Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci

Ciberseguridad y datos personales

Señora Directora:

El Presidente de la República, junto con firmar el proyecto de ley de Delitos Informáticos, impartió instrucciones transitorias en materia de ciberseguridad para la protección de redes, plataformas y sistemas informáticos de los órganos de la administración del Estado.

Ocho son las medidas incluidas, que serán de responsabilidad exclusiva de cada jefe de servicio y tienen como objetivo principal asegurar la continuidad de los servicios que se brindan a los chilenos y proteger la integridad y confidencialidad de la información de los datos personales.

Aunque el instructivo impone instrucciones únicamente a los servicios públicos, estimamos que los estándares que se han fijado también deben ser replicados por la empresa privada.

Estimamos que un buen punto de partida sería la designación de encargados de ciberseguridad que cuenten con un alto nivel de experiencia y con la competencia necesaria para hacer frente a la seguridad informática de cada institución.

Rodrigo Valenzuela

Abogado Alessandri

No faltan nuevas leyes, falta sentido común

Señora Directora:

Hizo polémica la absolución de un detenido por “alunizaje”, porque el término refiere a un hecho “aeroespacial”, en palabras del juez, y no a un delito que pueda cometerse en la Tierra. Esto, pese a que el mismo juez plantea en la sentencia que los antecedentes “permiten concluir que es un robo en lugar no habitado”.

¿Falta de sentido común del juez? Sin duda. Nefasto resulta tener una justicia que requiere tal nivel de precisión y exactitud terminológica, que nada se resuelve sin una ley ad hoc. Una persona encapuchada, que violenta un establecimiento educacional y lesiona a otros, no puede ser expulsada inmediatamente, porque no hay una ley que lo especifique.

Mientras no se tipificó el femicidio no existían normas para sancionar a hombres que asesinaban a mujeres. Antes de la Ley Emilia, las personas que mataban conduciendo en estado de ebriedad, no iban presas.

Si ladra como perro, tiene forma de perro, come y lame como perro, pero no hay ley que diga que lo es, ¿no es un perro? Un penalista dirá que la seguridad jurídica requiere de tipificación expresa, pero estamos extremando este criterio y lo que tenemos es incerteza para quienes esperan justicia.

Silvia Torres

Directora Quórum Comunicaciones