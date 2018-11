Cartas a la Directora

Cartas

Mayol y la responsabilidad política

Señora Directora:

Frente a los últimos acontecimientos registrados en La Araucanía y el aprovechamiento político que ha realizado la izquierda a partir de lo ocurrido, cabe valorar la actitud del ex intendente Luis Mayol en este tema.

Con su decisión de renunciar no sólo demuestra un gran sentido de responsabilidad politica -capacidad de la que carece la izquierda-, sino que además contribuye a descomprimir la situación y allanar el camino para retomar el diálogo y no dejar espacio a los violentistas.

También quiero destacar la gran labor y manejo que ha exhibido el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en materia de seguridad pública, tanto en La Araucanía como en el resto del país.

En este último episodio, el ministro demostró toda su habilidad política para abordar una situación compleja en su calidad de Vicepresidente, adoptando medidas oportunas y concretas para evitar que el problema escalara. Por ello, resultan desproporcionados los ataques en su contra por parte de algunos personeros de la oposición.

Jorge Fuentes F.

Tesorero directiva nacional UDI

¿Estamos preparados para la automatización?

Señora Directora:

La tecnología va a la velocidad de la luz, tanto así, que hace pocos días en China se estrenó un robot como presentador de noticias y en un restaurant de Katmandú ya existe un robot mesonero llamado Ginger. Recientemente, la OCDE publicó un paper en el que afirma que 14% de los trabajos de los países OCDE serían de alto riesgo de automatización.

¿Chile está preparado para esto? ¿La legislación laboral, educacional y de capacitación está lo suficientemente actualizada para sopesar esta realidad cercana? ¿La sociedad está facultada para afrontar quedarse sin trabajos de fácil reemplazo?

Es importante que se creen políticas de estado para poder hacer frente a esto, dado que los puestos que son de mayor riesgo de reemplazo son los de mano de obra no calificada.

Esto se traduce en que la educación es la única solución para solventar el inevitable futuro y será lo que permitirá poder trabajar junto a los robots y de la mano con ellos.

Hernán Leal Barrientos

Director de empresas

Semana de las pymes

Señora Directora:

La semana pasada vivimos “la semana de las Pymes”, pero como bien dijo el director de Sercotec, Cristóbal Leturia, en una entrevista, “somos un país con la mayor tasa de emprendedores, pero también con la mayor tasa de fracasos. ¿Quién se inscribiría en una carrera con una tasa de fracaso de 96%?

Existen dos ejes fundamentales que llevan al fracaso a los emprendimientos: falta de caja o flujo para poder solventar el emprendimiento; y otro que nadie está evaluando, que es la falta de preparación que existe al momento de emprender.

Necesitamos ahora ya; apoyo concreto y tangible a nuestros emprendedores. No más créditos sin dar una buena asesoría, no más créditos Corfo con intermediarios (hoy para ganar un crédito Corfo hay que pagarle a un “experto”), y no más al llamado irresponsable a emprender sin saber los costos reales de hacerlo.

No todos nacimos para emprender, no todos los emprendedores triunfan.

Sebastián Jaramillo Bossi

Director Fromozz

El fuego y las lecciones de California

Señora Directora:

En 2017 Portugal vivió el peor incendio de su historia, y hoy vemos la misma dramática situación en California. Si bien en ambos lugares existe avanzada tecnología y capacidad, ni los recursos técnicos ni los financieros destinados al combate han podido evitar la propagación de las llamas y sus lamentables consecuencias.

Como planeta enfrentamos nuevas condiciones climáticas que elevan de manera dramática los niveles de riesgo frente a estos eventos, y Chile no es ajeno a esa realidad. Se pronostica un verano especialmente caluroso y hemos pasado por una primavera más lluviosa que lo habitual, que estimula el crecimiento de pastos y malezas que luego se secarán, elevando el riesgo de propagación.

Chile no cuenta ni con los recursos ni con la capacidad de combate del hemisferio norte. No obstante, y gracias a las lecciones aprendidas tras 2017, hoy sí estamos más preparados. Contamos con una red social de prevención y de alerta temprana que integran 4.500 vecinos capacitados en 73 comunas rurales en siete regiones, y hemos perfeccionado la coordinación y capacidad conjunta entre entidades públicas y privadas.

Todo indica que la temporada se viene riesgosa para nuestro país. Mientras más fortalezcamos la red social de prevención y alerta temprana y la colaboración intersectorial, más capacitados estaremos para proteger a las personas, sus viviendas, instalaciones y evitar o disminuir las nefastas consecuencias para el ecosistema que representan los incendios.

Juan José Ugarte

Presidente de CORMA