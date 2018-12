Cartas a la Directora

Cartas

Mirando a Australia y su minería

Señora Directora:

La semana pasada nos reunimos cerca de 20 personas a planificar un viaje. Pero no uno de turismo: estamos ideando que una veintena de emprendedores vinculados a la minería viaje a Australia en busca de redes de colaboración. Es la llamada “Experiencia Australia 2019”, que estamos armando con Minnovex, Endeavor, ProChile, Cesco y Sonami, entre otros.

Si bien somos una potencia en términos de producción en el sector minero, todavía estamos al debe en desarrollar los METS, es decir, los Equipos, Tecnología y Servicios Mineros. Uno de los mercados de referencia en esta materia es Australia, cuyo sector METS representa cerca del 7% del PIB y emplea a casi 7% de la fuerza laboral, mucho más que el propio sector minero. Se estima que al menos un 60% de las minas del mundo operan con softwares diseñados y fabricados en el país oceánico.

Decidimos impulsar un esfuerzo público-privado para que los emprendedores nacionales conozcan el ecosistema minero de Australia para establecer una relación colaborativa y duradera con empresas similares y buscar sinergias. Estamos empeñados en dar un empujón a los emprendedores para que se atrevan a conquistar el mundo.

Mauro Mezzano

socio Vantaz

Atención clientes, pronto llega Amazon

Señora Directora:

Las empresas chilenas del retail van a tener que ponerse las pilas ahora que viene Amazon, porque los norteamericanos son expertos en dar una calidad de servicio al cliente que por estos lados brilla por su ausencia.

Cualquiera que haya sufrido decepciones en los sucesivos Cyber Monday y otros hitos marketeros del e-commerce sabe que entre la promesa y la realidad hay mucha, pero mucha distancia. No sé cuántas veces he comprado cosas que no llegan, o llegan tarde, o llegan mal. ¿Y pedir devolución del pago? ¡Olvídenlo!

En cambio, mi experiencia como compradora de Book Depository (que pertenece a Amazon) es muy distinta. Un par de veces se ha extraviado un libro y simplemente me han enviado otro ejemplar. En otra ocasión venía dañada la portada y me lo cambiaron cuando reclamé. Una vez hasta se disculparon por un atraso de tres días en el envío aunque yo no dije nada.

Creo que ese es un estándar que nuestras empresas pueden cumplir, pero todavía les falta mucho. La calidad en el servicio al cliente es un problema del comercio chileno que conocemos hace tiempo. Quizás ahora que viene un gigante internacional como Amazon se sientan más motivadas (¡obligadas!) a dedicarle esfuerzos al asunto.

Rosa Valle H.

No es tan fácil donar a la Teletón

Señora Directora:

Me emocioné como todos los chilenos con la Teletón. Pero mientras veía cómo costaba llegar a la meta, pensaba que es increíble que aún no tengamos un sistema moderno de donaciones empresariales.

Las compañías tienen ganas de ayudar, de apoyar causas relevantes. Pero es tan complejo el sistema por el cual podrían hacerlo, que las ganas se les acaban. Aproximadamente el 30% de las donaciones de la Teletón proviene de empresas. Este porcentaje podría ser mucho más alto si se simplificara la forma en que podemos aportar los empresarios y nuestras compañías.

Y no sólo a la Teletón, en Chile hay más de 14000 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que podrían requerir apoyo financiero. Tal como lo dice el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, la clave del progreso de la sociedad es la colaboración público privada. Pero si los privados no podemos colaborar fácilmente, no resulta.

Ariel Aguilar

Empresario, director de la Asociación de Empresas Familiares

Cuatro verdades clave sobre ciberseguridad

Señora Directora:

Ser director de empresas hoy no es fácil. Y por si no fuera suficiente con los riesgos operacionales, reputacionales y regulatorios, el fantasma de los ciberataques se nos está apareciendo cada vez más seguido. Hace unas semanas fue Banco Consorcio, ayer la cadena hotelera internacional Marriott, y seguimos.

Hay cuatro claves muy claras: la primera es que los directorios deben entender cabalmente el nivel de vulnerabilidad de sus empresas; la segunda es que deben asegurarse de tener políticas eficientes de seguridad en la empresa y habilidades especializadas al interior de la mesa directiva; tercero, probar sistemáticamente los procedimientos en caso de una crisis; cuarto, tener una comunicación fluida con los inversionistas sobre este tema, de manera que en caso de ocurrir un ataque, el nerviosismo por desconocimiento no agrave la situación.

Sin duda, una tarea compleja y que amerita foco.

Rubén López

Lead Partner Mazars Chile