Cartas a la Directora

Cartas

El espíritu de la Dedecon



Señora Directora:

Siguiendo el debate sobre la creación de la Defensoría de Derechos del Contribuyente (Dedecon), es indispensable plasmar de forma clara el espíritu de esta institución.

En el proyecto de reforma tributaria se menciona que "la Defensoría deberá ...promover el cumplimiento íntegro por parte de los contribuyentes de las obligaciones administrativas y tributarias que les correspondan en conformidad con la normativa legal vigente". El hecho de determinar cuándo estamos en presencia de un cumplimiento cabal es trabajo de los Tribunales Tributario-Aduaneros, por lo que no coincide con una labor de defensa del contribuyente ex post, centrada en la protección de sus derechos ya vulnerados.

En caso de quedar así plasmado, manifestándose el principio de objetividad, sería conveniente que la Dedecon fuera sometida a la súper-vigilancia del Presidente, a través del Ministerio de Economía y Justicia, en vez del de Hacienda. Esto, pues la vulneración de los derechos y la promoción del cumplimiento será conforme a la histórica jurisprudencia creada por el Servicio de Impuestos Internos, dependiente de dicho ministerio.



Philip Carter Ramelli

Profesor de Derecho Económico Universidad de los Andes



Pago a 30 días: sólo un primer paso

Señora Directora:

Hace algunos días se promulgó la Ley de pago a 30 días, medida que beneficiará a un millón de pymes. Chile escalará al puesto 14 de países con menor plazo de pago a proveedores, similar al Reino Unido, según Hermann Consultores.

Pero hay una piedra en el zapato: recién en 2021 se aplicará totalmente, mismo año de las elecciones presidenciales. Confiamos en que se respete el acuerdo transversal que logró y no se olvide en una ruma de archivadores.



Además, es vital la fiscalización. Hoy las grandes empresas negocian los pagos a 90 e incluso a 120 días, lo que en la nueva ley se podrá realizar sólo como "excepción y de mutuo acuerdo". El Estado deberá cuidar que la excepción no se transforme en una práctica habitual, lo que devolvería el sistema al punto de partida.



Ahora será más fácil de fiscalizar con la guía de despacho electrónica obligatoria. Es un acierto digitalizar los procesos: los hace más transparentes y amigables con el medioambiente. Esperamos que el sector público y privado sigan en esa línea, para aprovechar que la tecnología haga el trabajo automático y nosotros nos enfoquemos en innovar.



Cristián Yoma

CEO de Rindegastos

Aclaración de Ariztía



Señora Directora:

En relación a la noticia publicada el día 08 de Enero de 2019 por el Diario Financiero bajo el título "Hackers atacan a Ariztía y Agrosuper y cometen fraudes contra clientes internacionales", aclaramos que no es efectivo que Ariztia haya sido víctima del hackeo de nuestros sistemas informáticos, puesto que no ha sufrido la infiltración ilegal ni vulneración de ningún tipo a sus redes informáticas. No ha existido acceso de ciberdelincuentes citados en dicha nota a información de nuestra cartera de clientes. Tampoco nuestra página www.ariztia.com ni nuestros canales de comunicación han sido alterados ni manipulados de manera alguna, ni hemos sido víctimas del modus operandi que se describe en dicha nota periodística.



La situación expuesta como "alerta de fraude" en nuestra página oficial www.ariztia.com describe hechos ilícitos que nuestra empresa conoció hacia fines de 2016, y cuya investigación está en tribunales de justicia chilenos, consistente en la creación de nuevas páginas web distintas de www.ariztia.com, donde utilizando nombres, logos, razones sociales y direcciones similares (no idénticas) a las de empresas pertenecientes a nuestro holding, se ofrecen productos cárnicos a aves y cerdos a nuevos clientes que no tienen vínculos previos con nuestra empresa, quienes lamentablemente sin cerciorarse de la veracidad de lo que se expone en dicha pagina web falsa, han sido defraudados.



Estos hechos aislados, no constituyen de manera alguna riesgos para nuestros clientes, proveedores y todos los actores que se relacionan comercialmente con nuestra empresa, puesto que jamás ha estado en tela de juicio la seguridad de nuestros registros y sistemas computacionales.



Tampoco es efectivo que recién se estén analizando acciones legales a seguir, puesto que estos hechos fueron denunciados y son parte de una querella presentada al Juzgado de Garantía de Melipilla el 26 de diciembre de 2016 y la investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Melipilla.

Nota de la Redacción:

El Diario Financiero aclara a sus lectores que la empresa fue contactada de manera formal el viernes pasado para recabar información del caso. Tras varios intentos adicionales de nuestros periodistas, la empresa confirmó vía mail que se entregaría una respuesta de la gerencia, lo que no ocurrió hasta el cierre de esta edición.



La información fue confirmada, como aparece en la nota y las fotos del martes, por advertencias en las páginas web de las mismas empresas afectadas.

Adicionalmente, se encuentran para revisión de los lectores interesados las querellas presentadas en la justicia por Ariztía desde 2016 (ver página 6), que están disponibles en las páginas del Poder Judicial. En ellas se alude expresamente, entre otras cosas, al fraude digital conocido como pharming.



La preocupación por el cibercrimen a las instituciones es un tema de alto interés público y por lo tanto, materia de cobertura de este medio de comunicación.