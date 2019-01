Cartas a la Directora

Cartas

Ley de Pesca: sin escuchar, no se puede

Señora Directora:

He seguido con atención el debate de la Ley de Pesca a través de Diario Financiero, y creo que no sólo yo, sino también muchos chilenos, nos hemos enterado de que el gobierno y la Comisión de Pesca del Senado pretenden modificar la normativa sin escuchar a las partes interesadas e involucradas.

Es preocupante que miembros del Ejecutivo y del Senado no aprendan de los errores del pasado, pues creo que la legitimidad se logra de la mano con un proceso transparente y de diálogo, que incluya escuchar las voces y visiones de artesanales, industriales, trabajadores y científicos.

Confieso que me genera un cierto nivel de impacto que una iniciativa tan relevante como esta -el proyecto de Ley Corta-, que persigue modificar los derechos adquiridos de un importante sector productivo del país, se trate con liviandad y secretismo. Más aún si hay quienes estiman que esta norma podría ser inconstitucional.

Dado que el proyecto aún no llega a la sala del Senado, y como por naturaleza soy optimista, espero que el resto de los senadores se aseguren de escuchar a todos los que tengan algo que decir, pues creo que el tiempo de trabajar a puertas cerradas ya pasó.

Roberto Fantuzzi H.

Presidente de Asexma

Regulación FinTech: homologuemos la actividad, no la entidad

Señora Directora:

Mucho se ha hablado desde la Asociación de Bancos sobre la “homologación regulatoria”, aludiendo a que estarían en desventaja frente a las empresas Fintech.

Concordamos en que la regulación debe ser pareja y jamás debe prestarse como freno a la competencia, siempre y cuando se homologue la actividad, no la entidad. ¿Se imagina exigirle baños públicos a Amazon, salidas de emergencia a Netflix o frecuencias de radio a Spotify? Lo anterior sería equivalente a exigirles encaje a las Fintech de cobranza o sucursales físicas a las Fintech de financiamiento colaborativo o “crowdfunding”.

Hace años que hay un consenso unánime a nivel mundial entre los reguladores: la tecnología ha permitido la creación de nuevas empresas o “entidades” que desarrollan algunas de las actividades relacionadas al sistema financiero.

Afortunadamente para los chilenos, que hemos sido afectados por costos de transacción que no se condicen con la modernidad, y tasas de interés que no se condicen con nuestro riesgo, nuestros reguladores también tienen claro que se debe regular por actividad y no por entidad, para que así la regulación tampoco se utilice como una ventaja injusta de los establecidos frente a los nuevos entrantes.

Nicolás Shea

Presidente Ejecutivo de Cumplo

En el Sence, es hora de ponerse creativos

Señora Directora:

Con expectación recibimos la noticia, publicada por Diario Financiero este lunes, con la fórmula del gobierno para evitar malas prácticas en la franquicia de capacitación del Sence. Efectivamente, hoy es más necesaria que nunca una reforma, y fundamental que se compruebe que las empresas usan los recursos para capacitar a sus colaboradores, ya que así este beneficio tributario estaría cumpliendo su fin.

Pero no hay que olvidar dos factores clave: la creatividad y la empleabilidad. Franquiciar el gasto efectivo en las organizaciones y no el aporte, como ocurre actualmente, podría ser una solución efectiva, pero sólo impactaría en la medida que se promueva un cambio cultural en las organizaciones y se les motive a promover la formación de sus colaboradores de manera creativa.

Es necesario mirar de forma más novedosa las capacitaciones y también es tarea de los líderes empresariales darse cuenta de ello. Estos recursos no tienen por qué ser empleados de forma tradicional. Hoy existen diversas modelos de aprendizaje organizacional, que pueden ir desde reconocidos juegos de mesa hasta trabajo en equipo en formato outdoors.

Por eso, la reforma al programa “Impulsa Personas” del Sence debe ir de la mano con una política pública que incentive no sólo el correcto uso de los recursos, sino que fomente la creatividad y potencie que las empresas efectivamente capaciten cada día más a sus trabajadores.

María de los Ángeles Sarabia

Gerente de Proqualitas