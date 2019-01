Cartas a la Directora

Cartas

Ley de fármacos II, recuperemos el foco

Señora Directora:

La ley de fármacos II pareciera estar en tierra derecha. Pero da la sensación de que el verdadero foco —que son los pacientes y la posibilidad de darles acceso a tratamientos de calidad— se está perdiendo.

Hoy la discusión está poniendo énfasis en otros factores, como el económico. En este sentido, la eliminación de las marcas no contribuye a entregarle a cada enfermo lo que necesita, puesto que el profesional de la salud se verá obligado a recetar de acuerdo a una Denominación Común Internacional (DCI), y no por lo que la experiencia clínica que sólo el médico tiene.

Cada ser humano es único e irrepetible: lo que le resulta bien a uno, no necesariamente le servirá a otro. Por otra parte, se frenará la innovación, por el alto costo que implica la realización de estudios. Por último, los precios no bajarán y serán cada vez más elevados, no por un tema de marcas propias como ya está instalado en el inconsciente colectivo, sino por falta de libre competencia.

El mercado se regula solo, a mayor oferta, menores son los precios, puesto que los medicamentos originales y referentes bajarán automáticamente para poder competir. La invitación es a discutir por y para los pacientes, cómo llegamos a ellos con medicamentos de calidad, cómo educamos al paciente y cómo hacemos del mercado farmacéutico uno más transparente y más competitivo, sin perder la perspectiva del derecho que todos tenemos a una buena salud.

Christian Rodríguez

Gerente general Synthon Chile

¿Qué pasó con el diálogo?

Señora Directora:

Si algo caracterizó los primeros meses del segundo mandato del Presidente Piñera fue su llamado a los acuerdos y al diálogo, a aunar esfuerzos en torno a un objetivo central de la actividad política: generar buenas políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los chilenos.

Esa brújula, momentáneamente, se ha extraviado. Pero aún hay tiempo para recuperar las confianzas. Los gobiernos pasan, las naciones quedan.

Rodrigo Alonso Durán Guzmán