Cartas a la Directora

Cartas

Integración CMF-SBIF: hay que hacerlo bien

Señora Directora:

Una vez promulgada la nueva Ley General de Bancos, el próximo hito será la integración de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Más allá de las externalidades positiva que tiene que la supervisión de la industria financiera esté radicada en un solo regulador, las autoridades deben preocuparse de que esta integración se realice sin afectar los procesos de fiscalización en curso, y que no haya cambios de criterio que generen incertidumbre en una industria donde la confianza en la autoridad es fundamental para su buen funcionamiento.

Una forma de hacerlo sería sumar, en alguna etapa del proceso, a representantes de las distintas industrias involucradas al trabajo conjunto que están realizado la SBIF y la CMF desde noviembre pasado, lo que podría reducir el riesgo que tiene cualquier fusión de dos instituciones.

De esta forma, una de las mayores modificaciones a la legislación bancaria en los últimos 30 años podrá tener, desde un comienzo, los efectos que se esperan para el desarrollo del país.

Rubén López

Lead Partner Mazars Chile

Empresas familiares en marcha

Señora Directora:

El promedio de edad era de 25 años. El pasado 16 de enero nos reunimos los representantes más jóvenes de la Asociación de Empresas Familiares, agrupados bajo el capítulo Futuro. En esa instancia el físico teórico Andrés Gomberoff nos guió por los misterios del tiempo en su charla que aborda los avances del tema desde grandes científicos como Galileo hasta Stephen Hawking.

Como miembro de una empresa familiar, sé que el tiempo muchas veces nos ha jugado a favor, pero también que hoy se presenta como uno de nuestros grandes desafíos, en un contexto donde no innovar y no atreverse simplemente no son opciones. Por esta razón, veo con mucho optimismo los últimos resultados del Reporte Mundial de Emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor), que ubicó a nuestro país en tercer lugar entre las naciones con mayor actividad emprendedora en sus etapas iniciales.

¿Cuántos emprendimientos e innovaciones que están hoy en la mente de las generaciones del futuro, y también del presente, nos van a seguir impactando? Probablemente muchos. Por lo tanto, en un mundo en que innovar es casi una obligación, Chile va por buen camino y las empresas familiares debemos llevar la delantera.

Ariel Aguilar

Director Asociación Empresas Familiares

Licitación de afiliados AFP: más competencia

Señora Directora:

La Superintendencia de Pensiones inició el proceso de licitación, el cual debiera quedar adjudicado el 1 de Abril del presente año. Junto a las AFP actuales, también se sumará AFP Uno, la cual tiene un certificado previsional autorizado.

La disputa por la licitación puede estar entre AFP Modelo y AFP Uno, pues la primera puede evitar un nuevo competidor de bajos costos, y a la vez asegurar nuevos afiliados por un par de años. Por otro lado, para AFP Uno, es la oportunidad de asegurar los afiliados necesarios para entrar a competir en la industria previsional.

No sería extraño que AFP Modelo oferte cerca de 0,7% del sueldo bruto, y que AFP Uno oferte cerca de 0,6% del mismo. La competencia entre las AFP existe, sobre todo por la variable costo, y prueba de ello es la posible séptima AFP en la industria.

También destacar al regulador —la Superintendecia de Pensiones—, que agilizó la nueva licitación, dando la opción de menores costos a los cotizantes.

Eduardo Jerez Sanhueza

Notarios y el lobby feroz

Señora Directora:

El presidente de la Asociación de Notarios de Chile reclamó hace unas semanas que son las empresas tecnológicas las que están haciendo un “lobby feroz” para “cambiar por un software de firma electrónica avanzada la ‘solemnidad’ de comparecer ante notario”.

¿Es mi idea o ésta es la primera vez que el lobby feroz encarna una gran causa ciudadana que todos apoyamos?

Alexandro Cea

Más Metro, mejor ciudad

Señora Directora:

Una nueva línea de Metro es mucho más que viajes más cortos y rápidos para los santiaguinos. Es un cambio en la calidad de vida de todas las comunas que se incorporan a la red. Felicitamos a este gobierno por la inauguración de la Línea 3, y agradecemos al anterior gobierno que inició la construcción.

Está muy bien contar con innovaciones como bicicletas y scooters de alquiler, o con servicios como Uber, pero nada se compara a los beneficios de sumar kilómetros y estaciones al Metro de Santiago.

Ya estamos esperando ansiosos que se abran las líneas 7, 8, 9 y 10.

Amanda Acosta Sáez