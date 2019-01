Cartas a la Directora

Cartas

Palma Salamanca

Señora Directora:

La decisión de la justicia francesa de no conceder la extradición de Ricardo Palma Salamanca para que cumpla su condena en Chile como autor condenado del asesinato de Jaime Guzmán es una pésima señal en los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir el terrorismo, y una afrenta para el Estado de Chile. Resulta incomprensible que una nación que ha sido blanco de diversos atentados terroristas, que han provocado dolor y muerte, y que además dice compartir los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos, opte por amparar a un terrorista que lleva más de dos décadas prófugo. Tampoco es aceptable que desconozca nuestras instituciones y el Estado de derecho que impera en Chile, donde existen plenas garantías de que se van a respetar los derechos de Palma Salamanca para que cumpla su condena aquí. Este es un gesto inamistoso no sólo hacia la familia del ex senador asesinado y la UDI, sino que hacia todo el país, cuestión que además pone en entredicho el compromiso democrático de Francia en la defensa de los derechos humanos.

Jorge Fuentes

Secretario General de la UDI

Guerra comercial

Señora Directora:

Aunque Trump defiende que “ganar la guerra comercial es fácil”, lo cierto es que vivimos en un mundo interconectado. El daño económico que infligimos a nuestra competencia tarde o temprano se devuelve. La economía China marcó máximos de crecimiento en 2007 y desde entonces lleva inmersa en un “soft landing” que deja el PIB anualizado actual en el rango más bajo de la última década. En el caso de EEUU, la imposición de aranceles crea una presión de inflación al alza, lo que podría suponer un duro golpe para un ciclo expansivo ya muy maduro. Si bien ambas potencias están interesadas en buscar un consenso, hay temas críticos que pueden complicarlo como el tratamiento de lo que Trump llama “robo de propiedad intelectual”.

Pablo Gil

Jefe de Análisis de XTB Latam