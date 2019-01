Cartas a la Directora

Cartas

Ganancias con criptomonedas

Señora Directora:

En julio de 2018, el SII envió a las empresas nacionales de intercambio de criptomonedas una notificación donde se especificaba que estas plataformas debían entregar los datos de transacciones de sus clientes durante el año comercial 2017 cuando fueran estos solicitados por el servicio, en el marco del artículo 60 del Código Tributario.

Este tipo de activos digitales registró durante 2018 un importante auge a nivel global y el regulador indicó que las ganancias obtenidas por la compra/venta de criptomonedas se encuentran afectas al pago de impuesto a la renta, tal como cualquier otra operación comercial en el país, ya sea como tributo de Primera Categoría o Global Complementario, de acuerdo al régimen vigente en Chile.

A partir de abril de 2019, las ganancias de operaciones realizadas a través de las monedas virtuales estarán exentas de IVA, pero continuarán estando sujetas a declaración y en consecuencia, al impuesto a la renta.

A pesar de que aún no existe una legislación sobre esta materia en Chile, lo estipulado por el SII representa una validación de los activos digitales en el mercado de capitales.

Es por eso que miramos de forma positiva la visión que tiene el SII sobre el futuro, al incorporar un mercado naciente como lo es el de las criptomonedas. Además, su actuar demuestra que la actividad de los activos digitales (BitCoin y otros), si bien no está regulada, es totalmente legal.

José Santomingo

presidente de la Asociación Fintech de Chile (FinteChile)

Un regulador integrado es mejor para el mercado

Señora Directora:

La aprobación de la reforma a la Ley General de Bancos que puso en marcha la integración de la SBIF con la Comisión para el Mercado Financiero, tiene por objeto mejorar la fiscalización de las instituciones financieras. Frente a este hecho, tenemos la certeza de que un regulador integrado tendrá un mejor y mayor panorama del mercado en Chile, lo que permitirá entender las oportunidades de nuevas industrias como la nuestra y encontrar las mejores condiciones para hacerlas convivir con la industria tradicional.

La nueva comisión tendrá mejores condiciones para fiscalizar los riesgos que tienen los conglomerados financieros y será capaz de detectar y corregir inconsistencias regulatorias, al fiscalizar actividades comunes y relacionadas. Vemos de forma positiva el futuro de la CMF y las oportunidades que trae a la economía chilena. En un mundo que se ha vuelto

más complejo, es necesaria una visión amplia e integrada sobre el mercado de capitales.

Gonzalo Kirberg

CEO de Cumplo

LA FIESTA DEL METRO

Señora Directora:

La inauguración de la L3 de Metro fue una fiesta a la que nadie quiso restarse y es lógico, el Metro supone un fuerte impacto en la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, ya que reduce drásticamente el tiempo de viaje de las personas.

Con todo lo bueno y positivo que es metro no se debe olvidar, entre tanto brindis y anuncio, que el sistema de buses sigue transportando a más usuarios que Metro y que hay 17 comunas de la Región Metropolitana que no sólo no tienen Metro, sino que no tienen transporte público alguno, como es el caso de Lampa, Colina, Talagante, Peñaflor y otras 13 más, las cuales suman un millón de habitantes sin bip!, sin subsidio, sin Metro y sin Estado en sus desplazamientos.

El Metro, que siempre será una buena noticia, es sólo parte de una inmensa cantidad de obras, regulaciones, proyectos e iniciativas necesarias. Subámonos en Conchalí a la L3, pero pensemos que aún faltan muchos rieles y paraderos por inaugurar. La batalla por una ciudad agradable y paseable está lejos todavía de ver un final feliz.

Álvaro Miranda

Director del Observatorio de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial de la UTEM

Delitos Ambientales y Compliance

Señora Directora:

El ambiente es un bien jurídico cuya relevancia social, económica y funcional, justifica imponer un castigo a la persona natural o jurídica que lo dañe o ponga en serio riesgo al perder el control de una fuente contaminante, desdeñe el peligro latente para los ecosistemas o la salud humana, obre con lenidad, imprudencia o dolo y/o prefiera la operación de la faena por sobre la integridad de otros seres.

La defaunación, deforestación, el envenenamiento de ríos, lagos o del mar, la migración forzada de personas causada por esos procesos y la afectación psicológica debida a la polución de plantíos después de una guerra hoy son delitos contra los derechos humanos según el Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.

El proyecto de ley que tipifica para Chile delitos ambientales específicos introduce la cultura del Compliance en el área, obliga a las empresas a aplicar criterios de prevención de estos ilícitos en sus procesos industriales, facilita la prueba en las investigaciones criminales y permitirá atribuir responsabilidad penal certera usando sistemas de imputación modernos, homologados a las mejores prácticas globales. La auto regulación reforzada no fue suficiente y se ha hecho necesaria la pena para que algunos actores rectifiquen su actuar.

Juan Carlos Manríquez R.

Abogado, Defensor ante la CPI.