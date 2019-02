Cartas a la Directora

Cartas

Reducción de cargos de acceso: todos ganan

Señora Directora:

La experiencia nos ha hecho ver que la libre competencia mejora los estándares de calidad de bienes y servicios, permite el desarrollo socioeconómico, y otorga autonomía al consumidor a la hora de cotizar y comprar. Por eso aplaudimos el anuncio del gobierno sobre reducir los cargos de acceso en la telefonía móvil, con vigencia durante los próximos cinco años.

Si bien lo anterior, en un principio, no se traduce en un beneficio directo a los usuarios mediante una automática rebaja de tarifas, sí permitirá que las operadoras activen sus plataformas comerciales y traduzcan este cambio en beneficios paulatinos para el público. Así, la nivelación de cancha que trae esta modificación es bienvenida por todos.

Este nuevo escenario también plantea la posibilidad mejorar los servicios que las compañías ofrecen a todo el ecosistema. Así se impulsan tarifas justas, nuevos y más convenientes beneficios, incentivos a las empresas que mantienen las llamadas de voz como parte importante de sus operaciones y una competencia más sana entre las operadoras.

El gran desafío del que ahora seremos testigos es la capacidad de adaptación de las empresas ante este nuevo escenario.

Patricio Soto

Gerente de Investigación de Telecomunicaciones en IDC Chile

Pymes y revolución digital, no hay pretextos

Señora Directora:

Hace poco el Presidente Sebastián Piñera presentó #TransformaciónDigital, un instructivo que digitaliza y simplifica una serie de trámites que las personas realizan a diario en diversos servicios públicos. También lanzó el programa Digitaliza tu Pyme.

El Estado ha comprendido la importancia de la digitalización para apoyar el crecimiento y desarrollo del país. Lo mismo debe hacer la pyme. Reconocida como el principal motor productivo del país, hoy este sector ya no tiene excusas para no incorporar nuevas tecnologías para optimizar su gestión y crecer.

La transformación digital, sin duda, es un tremendo desafío, pero también un imperativo, pues no se fracasa por falta de experiencia, sino por mala gestión. La pyme debe aprovechar que ahora existen todas las condiciones favorables para poder incorporar la tecnología necesaria que le permita hacer mejor su trabajo. Ya no hay justificaciones de ninguna índole para que las mejores prácticas de la industria TI no puedan llegar a la pyme y ésta las aproveche para su mejor desarrollo.

La transformación digital es posible y alcanzable para la Pyme; es la llave que le permitirá mantenerse vigente, optimizar su productividad y, en definitiva, crecer. Ya no hay pretextos.

Diego González

Gerente general de Defontana

Educación dual necesita más vínculos entre empresas y enseñanza

Señora Directora:

Actualmente, 948 establecimientos imparten educación técnica a nivel medio, que representan el 38% de matrícula en 3° y 4° medio.

Esta es una cifra importante, que considera alrededor de 160.000 jóvenes en la educación técnica a nivel medio, que necesitan con urgencia que tanto el sector productivo como las autoridades se involucren y logren ofrecer oportunidades reales de desarrollo y futuro laboral a los alumnos que han optado por ella.

Sin embargo, tan sólo 20.000 estudiantes tienen la oportunidad de cursar sus especialidades en estrategia dual, cuando toda la evidencia, nacional e internacional, respalda la importancia y efectividad del involucramiento de la empresa en el proceso formativo del “aprender haciendo”.

Así, es fundamental incorporar nuevas estrategias en la enseñanza técnico profesional que permitan a los jóvenes ser protagonistas de los profundos cambios que se generan a partir de los avances tecnológicos y de innovación dentro de las empresas. Estrechando las brechas entre el sector productivo y la enseñanza media técnico profesional, los jóvenes tendrán herramientas reales para las necesidades del mundo laboral.

Andrea Garrido

Directora Ejecutiva Fundación Chile Dual

Jardín en el tejado

Señora Directora:

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó un decreto para fomentar el desarrollo de techos verdes en los nuevos edificios del país, una medida que sin duda aporta a mejorar la habitabilidad de nuestros espacios urbanos, porque permite mitigar el efecto de “islas de calor” que provoca la construcción en concreto.

Es sabido que las edificaciones de cemento tienen un efecto diferencial de temperatura que puede incrementar el calor en la ciudad hasta en 5°. Además tienen otros beneficios, como embellecer el paisaje, fomentar la biodiversidad, ahorrar energía en costos de climatización y aprovechar el agua lluvia.

Esta excelente iniciativa necesita la asesoría y la experiencia adecuada en impermeabilización para que tener un jardín en el tejado no se convierta en un problema mayor. Afortunadamente, en Chile ya existen experiencias exitosas en esta materia (e. Hospital Clínico Metropolitano de la Florida), lo que demuestra que es posible trabajar con vegetación y talento local, a la vez que se obtienen las certificaciones Leed y de CES, que son ya un estándar de la industria.

Ricardo Fernández

Gerente Técnico y Desarrollo Sostenible Volcán