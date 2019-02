Cartas a la Directora

Cartas

La importancia de Davos

Señora Directora:

El viernes pasado se publicó la columna titulada “Lo que nos dejó Davos”, de Cristián Bastián, la cual quisiera complementar con algunas cosas.

Primero, si bien líderes como Trump, Xi Jinping, Putin, Macron y May, no asistieron este año, la cita mostró que sigue siendo el mayor encuentro mundial entre aquellos que tienen la capacidad de hacer políticas públicas y cambiar las cosas.

Segundo, buscar renovar las confianzas y la cooperación internacional, analizar los efectos de la guerra comercial, el Brexit y la desaceleración de la economía mundial, en el marco de un orden global amenazado por el proteccionismo, eran temas necesarios de discusión.

Tercero, a nivel regional, el escenario político en Brasil, México y Venezuela se tomó la discusión debido a la misma incertidumbre que generan en la inversión y el crecimiento económico. En el caso de Jair Bolsonaro, al margen de su presencia mediática, hizo lo que debía: buscar dar credibilidad de una democracia e institucionalidad sólidas, con el objetivo de conseguir la confianza de los líderes e inversionistas mundiales.

Por último, la participación de Chile en el evento no sólo representó el reconocimiento de las grandes economías y líderes sobre nuestro país, sino también conocer de primera fuente su apreciación de la economía mundial y de Chile. En este sentido, el foro fue un momento propicio para dos temas económicos que serán fundamentales este año: atracción de inversiones y la discusión de los ejes centrales que serán abordados en el marco de APEC 2019 en nuestro país.

Rodolfo Vilches Velasco

Socio y director de Velasco, Rioseco & Asociados, ex negociador de la DIRECON

Lo que se espera del Congreso

Señora Directora:

A sólo días de que finalice el receso legislativo, es importante recordar a nuestros parlamentarios que el Congreso no sólo es su lugar de trabajo. Es también el lugar para generar leyes con sentido y visión de país, que respondan a las urgencias de la inmensa mayoría y no sólo de unos pocos que generalmente se toman las calles para imponer sus demandas.

Estamos viviendo una etapa de alta inestabilidad, desafección y desconfianza entre el mundo político y la ciudadanía, que bien podría acrecentarse ante la ineficacia del trabajo legislativo, cuya importancia radica en que, como alguna vez lo dijera Montesquieu, “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.

Es de esperar que tanto los diputados como los senadores estén a la altura del desafío país.

Rodrigo Alonso Durán Guzmán

El IVA en las boletas sigue esperando

Señora Directora:

Dentro de los aspectos informados por el Presidente Piñera sobre la reforma tributaria estaba hacer explícito el impuesto del IVA en las boletas.

Si bien aún no existe la reforma, ello no es óbice para que el SII implemente su aplicación para todas aquellas boletas emitidas electrónicamente, lo cual no tendría costo para el Estado y para el vendedor sería sólo una línea impresa más: “El IVA de su compra fue… $”.

Hacerlo sería una señal de voluntad política por aumentar la transparencia tributaria.

Michael J. Heavey

Aquilatando a los millennials

Señora Directora:

Cuando ya me estaba acostumbrando a percibir a las generaciones de millennials y Z según los estereotipos que se les atribuyen —individualistas, egocéntricas, irreverentes, ociosas y con baja tolerancia a la frustración—, me tocó afrontar los estragos de la lluvia caída en San Pedro de Atacama el día 31 de enero y posteriores con tres jóvenes de esas generaciones.

Su conducta fue la que me hizo cambiar de opinión, porque se ofrecieron voluntarios para cooperar y estuvimos seis días, prácticamente solos, ocupados en mantener operativos los equipos de la empresa, realizar trabajos de mitigación e incluso alimentar a las llamas que tenemos de mascotas. Un dato significativo, es que de los tres jóvenes, uno llevaba apenas dos meses contratado y los otros dos están realizando la práctica laboral, pero su compromiso fue como si llevaran años en la empresa.

Esto me hizo recordar que somos seres individuales, cada uno con su historia de vida, valores, capacidades, carácter y formas enfrentar desafíos. Por lo anterior, es posible que los medios de comunicación y redes sociales influyan en que asumamos conductas según tendencias de colectivos que no necesariamente nos representen.

La “talla única” ya está obsoleta, puesto que la sociedad es demasiado compleja como para crear clasificaciones rígidas.

Benjamín Riquelme Oyarzún

Créditos sin educación: mala idea

Señora Directora:

Si bien es cierto que el mayor acceso a productos bancarios es un gran avance para nuestra sociedad, en la medida que esto no se haga con educación financiera el resultado seguirá siendo un aumento en el endeudamiento de los hogares.

En virtud de ello, y previo a cualquier otorgamiento crediticio, sería justo —y al mismo tiempo necesario— indicarle explícitamente al cliente tecnicismos como tasa de interés, plazo, Costo Anual Equivalente y Tasa Máxima Convencional.

Tiendo a pensar que tanto los bancos como las casas comerciales omiten cualquier tipo de explicación y luego los únicos perjudicados son los clientes, especialmente los morosos.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte