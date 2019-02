Cartas a la Directora

Cartas

Malls en la era del e-commerce

Señora Directora:

Recientemente, la consultora FollowUp Customer Experience informó de una disminución de 6,8% en el tráfico de gente a las tiendas durante 2018 en Chile. Contrario a lo que se pueda pensar, la baja de flujo a los malls es algo que viene ocurriendo hace un tiempo en Estados Unidos, donde se estima que un 25% de los 1.100 centros comerciales que operan en el país podrían cerrar en los próximos años.

Pero si bien los datos de FollowUp muestran una baja en Chile, la realidad en nuestro país, en México o en Perú es que la superficie de malls y stripcenters va en alza. ¿Por qué se da esta dualidad?

Aunque el e-commerce ha impulsado una mayor compra online, contribuyendo a que el negocio no se vea tan afectado, hoy las marcas buscan mantener el interés de los consumidores a través de estrategias comerciales que apuntan a convertir las tiendas en espacios de encuentro social en donde lo primordial sea crear experiencias. Casos como el de Mall Plaza y su apuesta por la sustentabilidad, o los de Parque Arauco y Alto Las Condes, que se apoyan fuertemente en mayor variedad gastronómica, el cine y el teatro, demuestran cómo estos centros comerciales se han diversificado para mantener y aumentar el flujo de personas diariamente.

Una mejor sincronía entre online y offline, además de tiendas que ofrezcan vivencias únicas, es lo que triunfará en momentos en los cuales el cambio en la forma de consumo es más evidente que nunca antes.

Giorgio Baghetti

Director general de Cheil Chile

Chile bilingüe: más que un segundo idioma

Señora Directora:

Un reciente editorial del Diario Financiero se refería a los malos resultados del Estudio Nacional de Inglés entregados por la Agencia de Calidad de Educación, que nos obligan a redoblar esfuerzos para que la enseñanza de este idioma sea prioritaria, pues habitualmente se confunde el bilingüismo con el hecho de aprender inglés.

Consideramos que la clave del problema radica en que el aprendizaje del inglés debe comenzar en las etapas iniciales (primer ciclo o pre escolar), pues pasados los 10 años de edad es muy tarde para lograr buenos resultados. La diferencia entre ser bilingüe y aprender un idioma extranjero, es que con el primero se aprende la capacidad de pensar en el otro idioma, lo que sólo es posible a través de un programa que desarrolle destrezas sociales, académicas y de lectoescritura.

Una persona bilingüe desarrolla una mayor habilidad cerebral, donde encontramos el pensamiento flexible y cada palabra tiene dos o más conceptos. Además, mejora la capacidad de pensar y comunicarse en otro idioma, para así acceder a mejores posiciones laborales e interactuar con otras culturas.

La educación chilena debiera apuntar en esa dirección, que nos permitiría en este mundo globalizado que nuestras futuras generaciones sean bilingües, que como está demostrado, es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de los países.

Víctor Barahona Kuntsmann

Gerente general Red educacional Cognita

La verdadera innovación es disruptiva

Señora Directora:

“Los bancos parecen tener una administración muy conservadora, que es un inconveniente”. Con esa polémica frase, el Nobel de Economía 2003, Robert Engle, aseguró que en Chile la banca ofrece menos créditos de los que debiera para apoyar el desarrollo. Y pese a que ésta se mostró orgullosa, ya hemos visto su intento de modernizarse con la innovación incremental: dentro de su zona de confort y celebrando una novedad que no lo es.

Para conquistar el mercado, superar las expectativas y reactivar la economía, se necesita pensar “out of the box”, apoyándose en la innovación disruptiva: romper los paradigmas y crear algo que modifique las reglas del juego. No se trata de tener la última tecnología o una inversión millonaria, sino de cumplir las expectativas de forma diferente.

Un actor clave en esto es el crowdfunding, que aportó US$ 150 millones en 2017 en Chile, según el tercer “Americas Alternative Finance Industry Report”, y logrando mejoras en servicios que antes eran de la banca. Esta industria vio oportunidades y se adelantó a las necesidades de distintos actores, como las pymes.

Esto ocurre en todas las industrias: WOM revolucionó las telecomunicaciones, Netflix el entretenimiento y CornerShop los supermercados. Este último es el que mejor lo refleja, ya que Walmart, en vez inventar una solución, decidió comprar la empresa que cambió un mercado.

Es necesario que pensemos más allá y dejemos el conservadurismo. Atrevámonos a innovar disruptivamente. Así fortaleceremos el mercado y crearemos cambios positivos para la sociedad, revolucionando la manera de satisfacer a los usuarios.

Gonzalo Kirberg

CEO de Cumplo

Medicamentos, ¡24 veces más caros!

Señora Directora:

Que el Estado de Chile compre medicamentos 24 veces más caros que los otros países de América Latina es muy grave. Pero más grave es que tengamos una ley como es la Ley Ricarte Soto, y no tengamos ninguna norma para evitarlo.

Desde luego, es muy alarmante que los senadores que iniciaron este proyecto de Ley de Fármacos II, que actualmente se tramita en el Congreso, no hayan considerado este importante aspecto.

Hoy los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tienen en la mesa propuestas hechas por las farmacias independientes que permitirían terminar con este y otros abusos de los laboratorios con Chile.

Héctor Rojas

Presidente Asociación de Farmacias Independientes