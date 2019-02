Cartas a la Directora

Cartas

El nuevo INE: ya era hora

Señora Directora:

Es probable que todas las miradas frente a la decisión del gobierno de impulsar el proyecto de ley que otorga un mayor grado de autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sean positivas. Tal como lo mencionó Diario Financiero en su editorial de ayer, es bienvenido desde el punto de vista del consenso político transversal que se logró establecer al respecto, por ser una iniciativa del periodo anterior, y también por la señal de mutar a un modelo de generación de estadísticas acorde con los requerimientos de una sociedad moderna.

Pero eso no es todo. Desde el punto de vista de la institucionalidad, establecer mediante la ley un nuevo sistema es importantísimo, sobre todo porque significa comenzar a construir sobre cuerpos institucionales exitosamente ya probados. Estamos hablando del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. Ya era hora.

Como desafío, una vez instalada la gobernanza, se deberá equilibrar lo fiduciario de responsabilidad y rendición de cuentas ante el país. En la gobernanza estratégica hay que anteponer la credibilidad y distinción de sus productos frente a las otras instituciones con quienes se comparan sus cifras; y en la generativa, levantar el sentido de propósito profundo de ser el garante de las cifras oficiales de Chile, cercano a la ciudadanía y a actores clave.

Gonzalo Jiménez Seminario

Doctor in Governance U. Liverpool, Profesor de Ingeniería PUC & CGCUC

FinTech, una regulación necesaria

Señora Directora:

Recientemente la Comisión del Mercado Financiero (CMF) publicó un “white paper” sobre la regulación del crowdfunding para nuestro país, cosa que ya han hecho otros países con propuestas bastante complejas para las FinTech.

A mi juicio, la CMF tiene la intención de generar un ecosistema en donde las FinTech puedan competir prestando servicios financieros que beneficien al consumidor, además de tomar en consideración las buenas prácticas y/o errores que han sucedido en otros mercados con anterioridad. Si bien el propósito de este documento tiene que ver con el sistema de crowdfunding, en paralelo se crearon las bases para regular otras áreas FinTech.

En el escenario actual, no existe limitación para la innovación o surgimiento de nuevos servicios financieros, ni tampoco impedimentos para participar del mercado ni costos asociados que nos dejen fuera de la actividad de manera inmediata, manteniendo el principio de proporcionalidad. Pero aun así nosotros estamos de acuerdo con que la industria FinTech es una actividad que debe ser regularizada, pues de este modo se raya la cancha para todos los jugadores por igual.

Me gusta la idea que exista un registro de empresas FinTech. Pienso que esto le da mayor transparencia a las empresas que están trabajando de acuerdo a las normas establecidas, lo que se traduce en un nivel mayor de seguridad para las personas.

Cristián Tala

Fundador de Pago Fácil

Directorios al debe

Señora Directora:

Se acaba el verano y vienen las juntas de accionistas, una instancia clave para el gobierno corporativo de las empresas, liderado por sus directorios.

Es justamente a este órgano al que -desde la opinión pública hasta los mismos accionistas- se le pide cada vez más sofisticación en materias diversas, desde digitalización hasta riesgos reputacionales, pasando por nuevas generaciones de clientes y stakeholders.

Los directorios están buscando cómo cumplir de mejor forma con estos nuevos desafíos y una de las formas que mejor funciona en el mundo entero es la creación de comités de directores específicos para tratar temas de alto interés.

Todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, en la práctica ha sido lenta la implementación de estas estructuras. En un reciente estudio sobre las empresas IPSA en Chile, vimos que la mayoría no informa o no tiene sus comités más allá de lo exigido por la Ley de Sociedades Anónimas. Hoy la mayoría de los comités adicionales que tienen las empresas listadas en el selectivo se refieren a ética, estrategia, compensaciones o riesgos. Pero hasta ahora no se registran instancias ligadas a temas corporativos tan importantes como ciberseguridad o sostenibilidad, por ejemplo.

Como para partir marzo.

Rubén López

Lead Partner Mazar Chile