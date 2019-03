Cartas a la Directora

Cartas

Enfrentando los costos de la obesidad

Señora Directora:

Que los costos para tratar la obesidad en Chile puedan alcanzar el 0,24% del PIB, tal como lo advirtió en entrevista con Diario Financiero la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, es otra dimensión que refleja la gravedad de un flagelo que afecta a todos sin distinción.

Por ello necesitamos aunar fuerzas. Profundizar en un trabajo colaborativo, donde el mundo público y el privado, la academia, los parlamentarios, las familias y la sociedad civil tengan una misma meta: bajar los índices de obesidad y mejorar la salud y calidad de vida de nuestra población.

Bajo los lineamientos de urgencia entregados por el Presidente Sebastián Piñera de poner a los niños primero, estamos abordando este trabajo de manera interministerial, ya que la obesidad es multifactorial. En el Sistema Elige Vivir Sano, que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Social, participan once ministerios con los que articulamos planes integrales para evitar que la obesidad siga en alza.

No basta con las políticas públicas. Como Estado debemos aumentar cobertura, oportunidades, infraestructura, programas y un largo etc. Pero si no es la sociedad en su conjunto la que impulsa las necesarias transformaciones de hábitos y la que promueve un cambio de paradigma, esta batalla seguirá siendo una de las más complejas que enfrenta Chile en los próximos años.

Alejandra Domper

Secretaria Ejecutiva Sistema Elige Vivir Sano