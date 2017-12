Cartas al Director

Cartas

Aborto

Señor Director:

Llama la atención que ciertos voceros del comando de Piñera anden diciendo que no van a revisar la ley del aborto. Todos los parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra de esa ley porque atentaba contra el derecho de la vida. Esta actitud hizo que se tuviera un importante apoyo cristiano en regiones que anteriormente votaban por la Nueva Mayoría. Ese electorado le va a pedir consecuencia. El hecho de no tener mayoría en el Congreso no es excusa para no revisar la ley del aborto, ya que si fuera así no se podría presentar ningún proyecto.

José Vargas Uribe

Cambios tributarios

Señor Director:

Existe bastante expectativa respecto a los posibles cambios que pudiese introducir el presidente electo al actual sistema tributario. Se espera que las eventuales modificaciones tengan por objeto simplificar nuestro ordenamiento impositivo y reducir progresivamente el Impuesto de Primera Categoría aplicado a las empresas.

Estos cambios buscarían volver a integrar el sistema tributario y dejar de lado el complicado régimen de integración parcial incorporado por la última reforma, que básicamente permite utilizar como crédito sólo un porcentaje del Impuesto de Primera Categoría (65%). Lo anterior, conllevaba que dueños de empresas pymes y familiares pudiesen verse afectos con una carga tributaria bastante alta. Cualquier modificación deberá analizarse detenidamente por el futuro equipo económico de Piñera, ya que la actual estrechez fiscal no permitiría tomar decisiones demasiado ambiciosas en esta materia.

Eduardo Elgueta

Director ejecutivo de Astur

ERNC

Señor Director:

En carta publicada el 28 de diciembre, el señor Finat insiste en que la caída del precio de las licitaciones de energía se debe principalmente a las ERNC. Para lo anterior, sostiene que Enel será abastecido 100% mediante Centrales ERNC nuevas (solares, eólicas y geotérmicas). Sin embargo, no menciona que para lo anterior, Enel tiene un contrato de “opción de compra de energía renovable” con Enel Green Power (100% relacionadas) por lo que no incumple dicho contrato si no le compra energía. De este modo quien tiene la responsabilidad de proveer la energía licitada (Enel) tiene como respaldo sus plantas existentes.

Lo anterior es necesario dado que como ya escribí en mi artículo, tanto las plantas solares como eólicas generan energía en torno a un tercio del tiempo, lo que es insuficiente para cumplir con dichos contratos. En cuanto a la energía geotérmica, la tecnología es aún incipiente. De hecho, Enel Green Power, en sociedad con ENAP, recientemente inauguraron la primera planta geotérmica en Sudamérica (Cerro Pabellón, 48 MW) a un costo sobre US$ 6,5 MM/MW lo que impide que sea competitiva.

Ricardo Fischer A.