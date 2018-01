Cartas al Director

Cartas

Bono EFE

Señor Director:

La nota publicada ayer miércoles 3 de enero titulada “Fusiones y adquisiciones cierra 2017 con 109 transacciones: duplica las de 2014”, señala que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado colocó el 19 de enero de 2017 un bono en el mercado local por UF 2.850.000 a 30 años de plazo con una tasa de interés de 5,0%. Al respecto, nuestra empresa aclara que esta colocación tuvo una tasa histórica de UF+2,16%, lo que significó un spread de 34 puntos base sobre el benchmark de 30 años. Estos indicadores reflejan un gran éxito para nuestra empresa y evidencia el interés del mundo privado en potenciar el desarrollo del modo ferroviario.

Marisa Kausel

Gerente General EFe

Aborto

Señor Director:

Mientras los dirigentes políticos se están repartiendo los cargos del próximo gobierno, se están practicando abortos de criaturas inocentes. Muchas personas fuimos a votar por Sebastián Piñera en segunda vuelta porque se nos aseguró que como primera medida de su gobierno se iban a derogar todas las diposiciones que llevan a un aborto libre. Ahora oímos algunos de sus asesores de que no se va revisar esta ley y como respuesta un silencio de las organizaciones por la vida.

La visita de SS Francisco es la única alternativa para que el gobierno y los parlamentarios que se declaran contra el aborto actúen. Hoy SS Francisco junto a los llamados por una mayor solidaridad social con los mas débiles, puede incluir a las criaturas que están por nacer aunque hayan sido objeto de una violación.

Olga Fernández Cárdenas

Tecnologías

Señor Director:

La importancia de las tendencias en el ámbito de las tecnologías de la información (TI) se ha transformado en un rutero para asumir nuevos desafíos. De acuerdo a un reciente informe de Gartner, el 2018 estará marcado por la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, la Internet de las Cosas y el blockchain. Chile no está ajeno a estas tendencias. En Inteligencia Artificial las universidades llevan más de 30 años investigando y transfiriendo ese conocimiento a la industria; lo mismo sucede con las demás tecnologías.

No obstante, Chile aún no cuenta con una política-país que promueva la investigación, la implementación y el buen uso de las TI. En Chile el talento y las tecnologías están para saltar la brecha hacia el desarrollo. El desafío está en que se potencien las TI como motor y se aplique de manera transversal a toda la sociedad. La tecnología por sí sola no es un verdadero aporte. Se requiere un objetivo concreto por el cual trabajemos todos, con un plan alineado y facilitador de la buena aplicación de las TI en la vida diaria de los chilenos.

BERNARDO SEGURA

PRESIDENTE INFORMAT